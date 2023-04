StrettoWeb

Easter time a Reggio Calabria. Una Pasqua ricca di tradizioni ma che, nella società moderna, sempre più fluida e internazionalizzata, finisce per abbracciare anche altre culture all’insegna di divertimento e apprendimento. Due elementi che caratterizzano il lavoro di “Be It English”, scuola di inglese fondata nel 2016 da Akvile e Jon McAlone, una giovane coppia che ha scelto di ricreare un piccolo angolo di Inghilterra in riva allo Stretto.

Easter Egg Hunt

La primavera reggina, più simile ad un anticipo di estate, ha permesso di organizzare le prime attività all’aria aperta, le più amate dai bambini ai quali “Be It English” rivolge sempre un’attenzione particolare. Domenica 2 aprile è andato in scena “Easter Egg Hunt”, tradizionale giornata organizzata annualmente dall’istituto all’insegna di uova di Pasqua e divertimento. Presso il Parco della Mondialità di Reggio Calabria, i bambini hanno potuto sperimentare una serie di attività e giochi tanto cari ai bambini britannici come “Feed the bunny”, “Egg rolling”, “Egg painting” e l’attesissima caccia al tesoro con le uova di cioccolato! Ampia la partecipazione all’evento, così come il divertimento dei più piccoli supervisionati da adulti e staff della scuola.

Una Pasqua all'insegna del divertimento per i piccoli alunni di Be It English!

Be green

Giovani e natura protagonisti nella giornata di mercoledì 5 aprile. Uscita didattica per gli studenti di “Be It English” con destinazione Villa Comunale, il parco verde in pieno centro città, raggiungibile facilmente a pochi passi dalla scuola sita in via Castello, fra il Castello Aragonese e il Duomo. “Be green” è stato il titolo del progetto, nonché mantra seguito dagli studenti che hanno imparato l’importanza del rispetto verso il verde e la natura, mettendo in pratica il proprio inglese all’aria aperta.

La Festa di San Giorgio: dallo Stretto alla Gran Bretagna

Se da un lato l’attenzione all’apprendimento creativo-interattivo dell’inglese riveste un ruolo di primaria importanza per “Be It English” che, a tal proposito, da quest’anno ospiterà gli esami Cambridge con esaminatore esterno presso la propria sede, altrettanto importante risulta l’attenzione a far vivere delle ‘british experience’ ai propri studenti. Piccoli reggini che diventano piccoli britannici. Un’occasione per unire le due culture sarà la festa di San Giorgio del prossimo 23 aprile, patrono di Reggio Calabria e dell’Inghilterra. Previste, sulla tematica, delle lezioni che permetteranno agli studenti di paragonare la festa, la tradizione e la leggenda reggina con quelle d’oltremanica.