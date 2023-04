Un’attesa infinita: oltre 14 ore di ritardo per il volo Lamezia-Milano

StrettoWeb

Una domenica all’insegna dei disagi, quella appena trascorsa agli imbarchi lametini. I passeggeri del volo Wizzair W65594 hanno trascorso una lunga giornata di attesa all’aeroporto di Lamezia, aspettando di partire per Milano. Ma la partenza, prevista per le 09:25 di mattina, è avvenuta con ben 14 ore di ritardo: la destinazione infatti, è stata raggiunta solo all’una e mezza dell’indomani. Un disagio enorme quindi, per i passeggeri che hanno dovuto attendere per un tempo così lungo, magari spostando o annullando vari impegni. La compagnia intanto, ha reso noto che il motivo del ritardo è dovuto a “problemi tecnici” interni e che, tramite l’assistenza di ItaliaRimborso, i viaggiatori possono ottenere un rimborso di oltre 250 euro.