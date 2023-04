Assegnazione incarichi dirigenza sanitaria: approvato il nuovo regolamento dell’AOU “G. Martino”

StrettoWeb

È stato approvato ieri, in occasione del tavolo di contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto CCNL Sanità, il regolamento che disciplina la graduazione, l’affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area Sanità dell’AOU “G. Martino” di Messina.

Si tratta di una svolta epocale perché tale atto – il cui aggiornamento mancava dal 2018 – traccia la linea per l’attribuzione degli incarichi, valorizzando le risorse interne sulla base dell’attività svolta e delle professionalità acquisite.

La contrattazione è stata condotta per la prima volta con le sigle sindacali firmatarie del contratto CCNL Sanità: all’incontro – a cui erano presenti il Commissario Straordinario dell’AOU Giampiero Bonaccorsi, il Direttore Amministrativo Elvira Amata e il Direttore dell’UOC Risorse Umane Melania Proiti – hanno partecipato Antonino Palermo dell’ANAAO ASSOMED, Guglielmo Catalioto FP CGIL – MEDICI, Massimiliano Giardina, dell’AAROI, Giuseppe Costa e Antonino Cancellieri della CISL Medici e Antonio Solazzo della FASSID.

“Attraverso questo regolamento – afferma il dott. Giampiero Bonaccorsi – potrà essere realizzata al meglio la mappatura degli incarichi dirigenziali per determinare la pesatura e la valorizzazione economica, in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in atto vigente. Un regolamento che consente di garantire oggettività e verifica delle competenze, tenendo conto della complessità del lavoro svolto”.

“La firma di questo regolamento segna il passo – precisa la dott.ssa Elvira Amata – con delle ricadute importanti anche sul piano gestionale perché assicura una maggiore imparzialità e al tempo stesso potrà costituire un elemento motivazionale anche per le professionalità più giovani che già da alcuni anni fanno parte della nostra azienda”.