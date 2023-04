Asi Padel Tour, a Pietrastorta la 4ª tappa: vincono i sudamericani Felipe e Zambrano

StrettoWeb

Terminata la quarta tappa dell’Asi Padel Tour, andata in scena la scorsa domenica presso la struttura “Padel Pietrastorta”. Sono state complessivamente 35 le gare disputate in questa tappa, che hanno occupato l’intera giornata di domenica 16 aprile 2023, per aggiudicarsi l’accesso alle finali regionali.

Il girone maschile “Avant”, ovvero, livello di ranking Asi categoria alta, si è concluso con la vittoria della coppia Felipe – Zambrano, entrambi istruttori sudamericani dei circoli “Globo” e “Vamos” che, dopo aver battuto in semifinale la coppia rilevazione composta dai F.lli Staglianó, in uno “scontro ad altissima intensità tecnica”, si è aggiudicata il primo posto del podio battendo il campione e il vice campione nazionale ASI in carica, ovvero la coppia Siclari-Romano.

Nel girone “Smart”, categoria stimata secondo il Ranking Asi in un livello di gioco intermedio alto, è stata premita come vincitrice la coppia del “Marittimo Padel Locri” Macrì – Lo Iacono. La categoria “Medium”, invece, è stata vinta dalla coppia dalla coppia composta dagli atleti Martino – Gavella, entrambi del circolo CKC Padel.

Conclusasi quindi la quarta tappa dell’Asi Padel Tour, già si scaldano i motori in vista del prossimo appuntamento della stagione, in calendario per il 23/04/2023 presso l’impianto “Globo Padel Arena Cittanova”. Sono, quindi, aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda fase del circuito nel cui contesto saranno decretate le ulteriori coppie di atleti che avranno accesso alle Finali Regionali, in programma alla fine di maggio presso l’impianto SPORTING stelle del sud di Reggio Calabria.