Asc Reggio Calabria si prepara alla VII Edizione della manifestazione “ASC Swell – Sport&Wellness”

Si stanno scaldando i motori per la VII Edizione della manifestazione sportiva “ASC Swell – Sport&Wellness”, che anno dopo anno cresce in termini di partecipanti e discipline sportive coinvolte. Dall’1 al 4 Giugno 2023 si prospetta un week end di sport presso l’Athena Resort di Scoglitti, Marina di Ragusa (RG), dove l’incantevole palcoscenico naturale della confermata location vedrà alternarsi diversi artisti di fama nazionale ed internazionale nelle varie discipline sportive tra cui indoor cycling circuit, yoga, pilates, danza sportiva, danza caraibica, danza aerea, karate, balli sociali, zumba, acqua fitness, walking, difesa personale, padel, calcio, strong nation, scienza della felicità e terapie energetiche.

Non solo Wellness, ma anche due importanti tornei: la Swell Padel CUP, organizzato per l’occasione insieme alla TPA – Tornei Padel Amatoriali, con le categorie misto, doppio maschile e doppio femminile e la Swell CUP di calcio giovanile, che vedrà impegnate oltre 30 società sportive e circa 500 giovani atleti del SUD Italia nelle categorie Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti A9 e A5 (2010/2011), Giovanissimi A11 e A 5 (2008/2009) ed Allievi A11 e A5 (2006/2007).

L’ASC anche quest’anno ha dato il meglio di sé selezionando personale altamente specializzato (tecnici, istruttori I.S.E.F., psicomotricisti, laureati in Scienze Motorie, operatori Socio-Motori per fasce deboli), capace di diffondere nuove e/o aggiornate metodologie, migliorando le performances degli allievi e degli insegnanti, arricchendoli di nozioni ed esperienze insostituibili per la crescita personale, esperienziale e lavorativa.

Parole chiave della manifestazione sportiva sono: DIFFONDERE i valori, le potenzialità e le risorse dello sport, PROMUOVERE gli sport con meno visibilità, SOSTENERE momenti formativi per gli operatori del mondo sportivo, SENSIBILIZZARE le famiglie sulla necessaria collaborazione tra gli operatori del mondo dello sport, FAVORIRE la comunicazione tra le società sportive, i tesserati e loro famiglie e VALORIZZARE il lavoro quotidiano delle Associazioni sportive, sostenendo in particolare le azioni rivolte alle fasce più deboli e svantaggiate.

“Un week end che permetterà di crescere e divertirsi attraverso lo sport, proponendo l’attività fisica come momento di aggregazione e condivisione” afferma il Presidente del Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria, Dott. Antonio Eraclini “per creare una nuova cultura sportiva sensibilizzando la famiglia, la scuola ed il territorio sugli aspetti formativi, culturali, socializzanti e motori. Bisogna porre particolare attenzione all’interesse legittimo per lo sport, per i suoi aspetti sociali e culturali, per i valori sociali ed educativi quali l’autodisciplina, la sana competizione, l’integrazione sociale e la lotta contro ogni forma di discriminazione”.

Per promuovere la manifestazione da oggi, 31 marzo dalle ore 20.00, ci sarà un appuntamento periodico con la Rubrica di Michelangelo Marino “A Tu per Tu con”, in diretta dalla pagina facebook ASC Reggio Calabria, che nell’attesa dell’inizio della VII Edizione di Swell, presenterà di volta in volta le varie discipline sportive e gli istruttori coinvolti in quella che si propone come una delle edizioni più spumeggianti della ASC Swell – Sport&Wellness. Il primo ospite sarà Eugenia Galimi, istruttrice di danze caraibiche e balli sociali della A.S.D. Pretty Woman.