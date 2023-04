Due artisti messinesi ospiti di Fiorello: i fratelli Mondì si esibiscono a “Viva Rai 2”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grande emozione per una coppia di fratelli messinesi, Alessandra e Marco Mondì, che hanno avuto l’opportunità di esibirsi ieri mattina in apertura dello show di Fiorello “Viva Rai 2”. Convocati alle 5 del mattino in via Asiago 10, hanno assistito alla travolgente preparazione dello show, collaborando con tutte le maestranze che a quell’ora erano già al lavoro. Il duo ha eseguito una apprezzatissima versione piano e voce dal celebre film Disney Frozen.

Questa iniziativa è un ennesimo successo targato “Fiorello”, che con la sua siciliana genialità, in questi ultimi mesi ha avviato una potentissima macchina di intrattenimento, attraverso cui ha dato spazio a tantissimi artisti sconosciuti al grande pubblico, e della quale, per un giorno, hanno fatto parte anche Marco e Alessandra.