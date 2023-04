Dall’Armenia a Reggio Calabria, l’Actual Art e Leonida Edizioni traducono “Saqò Del Lorì”

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, la Leonida Edizioni, rappresentata dall’editore, il dottor Domenico Polito, e da due delle redattrici, la dott.ssa Elisabetta Siotto e la dott.ssa Giulia Cutrona, ha ospitato i rappresentanti della casa editrice armena Actual Art, nelle persone di Mkrtic Matevosyan, fondatore e editore, e Grigor Ghazaryan, docente di lingua italiana e traduttologia presso l’Università statale di Yerevan.

La collaborazione tra le due realtà editoriali, concretizzatasi con la traduzione del poemetto “Saqò Del Lorì”, di Hovannès Tumanyàn, poeta fondamentale della letteratura armena, è uno dei primi passi intrapresi per costruire un ponte culturale tra i due paesi.

La delegazione ha incontrato nella mattinata il sindaco f.f. della città di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e il sindaco f.f. della città metropolitana, Carmelo Versace. Particolarmente significativo è stato l’incontro all’Università Dante Alighieri e l’incontro con Stefano Iurfida, presidente dell’associazione Anassilaos.

Nel pomeriggio, la conferenza stampa tenutasi nello Spazio Closed della Leonida Edizioni ha visto come nuclei centrali il libro di Tumanyàn e la collaborazione tra Actual Art e Leonida Edizioni, prima casa editrice italiana ad aver aperto le porte alla cultura letteraria armena. Il professore Ghazaryan, che si è occupato della traduzione assieme al geografo Pierpaolo Faggi, ha spiegato l’importanza del progetto che connette le due realtà editoriali, assicurando una proficua collaborazione futura che possa introdurre la cultura armena in Italia.

Questa nuova amicizia si concretizzerà con l’uscita del libro, a breve disponibile al pubblico, ed è stata simbolicamente sancita con la firma della prima copia bilingue da parte dei due editori e del traduttore. Il primo libro uscito dalla stamperia viene macchiato col vino, una tradizione della Actual Art rispettata anche in questa circostanza, un battesimo che vede la nascita di un progetto nuovo ed essenziale. In molti sono intervenuti per accogliere la delegazione, in attesa del secondo incontro ufficiale, che li vedrà protagonisti all’Arena dello Stretto il 5 e il 6 agosto 2023 in occasione dell’ottava edizione dello Xenía Book Fair.