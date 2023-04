Archi Calcio, i dirigenti annunciano: “a fine stagione cediamo il titolo”. Il comunicato amaro

StrettoWeb

“Con il presente, la società Asd Comprensorio Archi Calcio, rappresentata dal duo presidenziale Tripodi-Meliadò, comunica di aver preso la decisione che a fine stagione calcistica cederà il titolo a chi ne abbia interesse a rilevarlo per proseguire un percorso calcisticamente serio, dopo attenta e accurata valutazione della società. Dispiace per quello che si è riusciti a creare in 7 anni insieme a tutti i dirigenti che son passati partendo dalla Terza Categoria fino al campionato di Promozione”. Comincia così il comunicato amarissimo dei dirigenti dell’Archi Calcio, che annunciano la cessione del titolo sportivo a fine stagione.

Dalle parole dei dirigenti traspare tanta amarezza per la condizione in cui sono stati lasciati: “Oggi – si legge ancora – gli stessi dirigenti che avevano contribuito a creare, e che nel corso degli anni, per via delle dimissioni di ognuno di loro date per vari motivi, lasciando a capo solo due persone che hanno sempre creduto in quello che si stava facendo, non hanno fatto altro che contribuire alla dannosa e amara decisione di cedere il titolo e lasciare un quartiere senza una squadra di calcio che lo rappresenta in ambito regionale. Vani sono stati gli avvisi di invito a tutti, soprattutto agli abitanti e appassionati di calcio del quartiere o ex giocatori delle vecchie squadre per poter incrementare l’organico societario facendo sì che la società continuasse a militare nel campionato di Promozione regionale rappresentando il quartiere di Archi”.

“La crescita del quartiere sotto l’aspetto culturale, sociale, sportivo, tutti la vogliono ma nessuno la cerca, se c’è qualcuno promotore a qualsiasi iniziativa, questi verrà lasciato solo, il quale è costretto ad abbandonare essendo rimasto da solo e sentendo scandire le famose frasi: “ma cu tu faci fari”; “ma aundi avivunu a ghiri”; “ma non hanno da fari”; e poi : “ad archi non aimu u campu”; “ad archi non aimu na squadra”; etc., etc”.

“Con la speranza in futuro che ci sarà qualcuno del quartiere intento a rifondare una società e portarla ai livelli di questa che sta per tramontare e non vedere altre società che non rappresentano il quartiere, giocare nel campo sportivo. Gli avvoltoi non mancheranno di sicuro”, si chiude il comunicato.