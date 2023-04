Anci Calabria aderisce all’iniziativa nazionale con i sindaci ucraini

StrettoWeb

Anche il presidente Anci Calabria, Marcello Manna, parteciperà oggi pomeriggio all’incontro online promosso dall’Associazione Nazionale Comuni con i Sindaci Ucraini. Il meeting, facendo seguito all’incontro avvenuto ad Ancona con tutti i segretari, i presidenti ed i direttori delle Anci Regionali, ha visto la partecipazione dei primi cittadini per la definizione dei Patti di Azione Nonviolenta, una forma di collaborazione “one to one” per il sostegno immediato ai Comuni Ucraini ed un’intesa per gli aiuti futuri tra città che si impegnano a gemellarsi per la ripresa della vita ordinaria delle municipalità ucraine, che speriamo possa arrivare quanto prima. “Un incontro che sancisce il nostro no convinto alle guerre e la massima collaborazione tra sindaci. Siamo certi che una rete tra primi cittadini sia necessaria per far sì che la ripresa sia più celere, così come il ritorno alla normalità”, ha dichiarato Manna.