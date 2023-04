Anche la Calabria al Seafood Expo Global 2023 di Barcellona

StrettoWeb

Al via al Seafood Expo Global 2023 di Barcellona, dove sarà presente anche la Calabria. Sono in tutto 68 le realtà italiane del settore pesca e acquacoltura che quest’anno prenderanno parte alla manifestazione che è punto di riferimento internazionale del settore ittico. L’evento è in programma a Barcellona dal 25 al 27 aprile.

Lo spazio di circa 1000 mq, dedicato agli operatori provenienti dall’Italia, sotto l’egida del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ospiterà otto Regioni: Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna e Veneto. Ogni Regione, durante i tre giorni di fiera, avrà l’occasione di presentare i propri progetti di sviluppo, tutela e valorizzazione della risorsa ittica, alternando momenti di intrattenimento, show cooking e degustazioni di prodotti tipici.

Seafood Expo Global è un’importante opportunità di confronto e di approfondimento sui temi d’attualità legati alla pesca e all’acquacoltura. Ed è anche un appuntamento annuale cruciale per puntare i riflettori sul comparto ittico. Proprio quest’ultimo, egli ultimi anni, ha registrato una forte espansione, soprattutto in termini di consumo. Secondo la Fao (Food and Agricolture Organization of the United Nations), la domanda mondiale di pesce è in aumento del 20% annuo.

Si tratta di un fenomeno che è stato accolto dall’Italia con un impulso all’innovazione e con l’incremento di investimenti, da parte di piccole e medie imprese, nell’acquacoltura. L’Italia si colloca al quarto posto in Europa per produzione con sistemi di allevamento. Il nostro paese registra dei livelli che hanno raggiunto quelli del pescato, con circa 145mila tonnellate tra pesci, crostacei e molluschi.