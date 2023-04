Amantea, bruciata l’auto del figlio dell’ex sindaco in pieno centro

StrettoWeb

Proseguono gli atti intimidatori nel territorio del cosentino, con una crescita esponenziale di auto sabotate ai danni di numerosi cittadini. Dopo l’anonima incendi che, ormai da qualche anno, tiene banco nel comune di Corigliano-Rossano, un nuovo rogo ha interessato la città di Amantea, anch’essa ormai preda di numerosi atti vandalici. L’ultimo episodio risale a ieri sera intorno alle 21 quando una vettura, in pieno centro cittadino, ha preso improvvisamente fuoco. L’auto in questione, una Fiat 500, è di proprietà del figlio dell’ex sindaco Mario Pizzino.

In molti quindi, parlano in queste ore di un probabile “avvertimento” nei confronti dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’intera area. Secondo le statistiche, questa sarebbe la quarta vettura che va in fiamme nella cittadina, destando particolare preoccupazione tra gli abitanti e riaprendo il famoso dibattito della messa in sicurezza delle nostre città.