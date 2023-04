L’alunna reggina Giorgia Spanò tra la rosa dei premiati di “Io Creo Drawing”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Passione, libertà e creatività. Questo il connubio vincente premiato da “Io Creo Drawing”, concorso promosso dall’associazione culturale I.S.A. – Italian Spirit of Art -, giunto alla XII edizione, che quest’anno ha valicato i confini provinciali, aprendo le porte anche a due istituzioni scolastiche del Belpaese, l’I. C. “Catanoso – De Gasperi” di Reggio Calabria e l’I. C. di Ortonovo. Tra la rosa dei talentuosi finalisti anche la reggina Giorgia Spanò, studentessa della Scuola Secondaria di primo grado “A. De Gasperi”, premiata sabato scorso, durante la cerimonia conclusiva, nella sala consiliare del comune di Aulla, in provincia di Massa – Carrara.

“Io Creo Drawing è stata una bella iniziativa, che ha visto i ragazzi protagonisti affrontare una tematica attraverso la quale hanno potuto mostrare la loro creatività, il loro estro e la loro sensibilità personale – dichiara Gianfranco Scafidi, docente di Arte e immagine nell’Istituto reggino, che ha seguito i ragazzi durante la prima fase del progetto. “La nostra scuola è felice di poter partecipare a manifestazioni che permettono agli studenti di scoprire ed esprimere spontaneamente le proprie potenzialità›”. Due gli step in cui si è articolato il concorso, nato con l’intento di valorizzare e premiare la vis creativa e fare riemergere la passione per l’Arte e l’interesse nelle discipline artistiche.

La prima fase si è sviluppata all’interno delle scuole aderenti. I ragazzi hanno partecipato attivamente, elaborando in libertà le proprie creazioni e votando il proprio vincitore. A classificarsi primo nella Scuola di I grado “A. De- Gasperi”, riscuotendo il gradimento unanime dei compagni è stato il disegno a grafite “Il tempo passa” di Giorgia Spanò. Da qui, la prova finale in Toscana, la realizzazione in estemporanea di un inedito prodotto artistico. I disegni dei 22 finalisti sono confluiti in una mostra all’interno della suggestiva Fortezza della Brunella, aperta al pubblico dal 19 marzo al 22 aprile. ‹

“Congratulazioni a Giorgia che ha rappresentato egregiamente il nostro Istituto in un contesto prestigioso, dimostrando entusiasmo e capacità e ricevendo complimenti per il suo lavoro – afferma il Dirigente scolastico dell’Istituto “Catanoso- De Gasperi”, il Prof. Marco Geria. “I miei complimenti vanno anche ai docenti che conducono una costante valorizzazione dei talenti, esortando gli studenti a capire le proprie inclinazioni e a coltivare le proprie aspirazioni”.