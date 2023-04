Alluvioni, stanziati 248 mila euro per interventi sui corsi d’acqua nel Nisseno

StrettoWeb

Nuove azioni di messa in sicurezza dei corsi d’acqua interessati dalle forti piogge del 9 e 10 febbraio scorsi, che hanno causato in diversi casi la rottura degli argini e ulteriori danni. Dopo i due interventi già iniziati nei giorni scorsi sul fiume Gornalunga, l’Autorità di bacino della Presidenza della Regione interviene per la messa in sicurezza di tratti del torrente Ficuzza e di un tratto del fiume Maroglio, in territorio di Gela, nel Nisseno. Lo fa con procedura di somma urgenza, destinando agli uffici del Genio civile la somma di 248 mila euro che servirà a realizzare gli interventi finalizzati al ripristino degli argini dei due corsi d’acqua. I lavori sono stati affidati all’impresa “Matina Geom. Giovanni” con sede a Favara, nell’Agrigentino, che ha presentato un ribasso d’asta del 18%.