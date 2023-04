Allerta Meteo, torna il maltempo nel weekend: piogge, temporali e freddo anomalo

StrettoWeb

Allerta meteo per una nuova ondata di maltempo che comprometterà il weekend in Calabria e Sicilia, come già accaduto a Pasqua e Pasquetta. La nuova perturbazione, proveniente dal nord Italia dove nelle ultime ore si sono verificate piogge abbondanti con eccezionali nevicate fino a bassa quota sulle Alpi, giungerà all’estremo Sud nel corso della giornata di sabato 15 aprile. Forti piogge, temporali e un netto calo delle temperature riporteranno Calabria e Sicilia in pieno inverno, per un’ondata di maltempo che poi proseguirà sia domenica che lunedì.

Condizioni meteo avverse anche nel corso dei prosieguo della prossima settimana, sempre con temperature ben inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione alla neve che tornerà in montagna a quote basse per il periodo: durante i fenomeni più estremi, la quota della neve potrebbe scendere fino a 1.400 metri di altitudine. Il freddo anomalo di questo aprile continuerà ancora a lungo, forse persino fino alla fine del mese, accompagnato da numerose perturbazioni foriere di maltempo. Per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: