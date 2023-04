Allerta Meteo, oggi sole e caldo ma domani torna il maltempo: tutti i dettagli sul tempo del 25 aprile

StrettoWeb

Calabria e Sicilia stanno vivendo oggi, lunedì 24 aprile, la giornata fin qui più calda dell’anno. Seppur senza eccessi, le temperature sono lievitate su valori particolarmente miti soprattutto in Sicilia dove la colonnina di mercurio ha raggiunto +27°C a Catania e Siracusa, +26°C a Palermo, +24°C a Messina. Temperature particolarmente miti anche in Calabria, con picchi di +27°C a Gioiosa Jonica e +26°C a Soverato ma abbiamo anche +24°C a Reggio Calabria e Crotone.

Questa situazione tipicamente primaverile, però, è l’ennesima illusione di una stagione che non ne vuole proprio sapere di decollare. Nelle prossime ore, infatti, arriverà un nuovo peggioramento che già oggi sta colpendo il Centro/Nord, e determinerà un nuovo brusco calo delle temperature accompagnato da nuovi episodi di maltempo proprio in concomitanza con la giornata del 25 Aprile. La Sicilia si salverà, ma la Calabria sarà colpita da venti molto forti di ponente e piogge torrenziali nel cosentino tirrenico. Nubi sparse su tutto il territorio di entrambe le Regioni, anche se nella Sicilia meridionale e jonica persisteranno ampie schiarite.

Anche l’Aeronautica Militare ha lanciato un avviso di fenomeni meteo avversi evidenziando come “si prevedono, dalla mattina di domani, martedì 25 aprile 2023, e per le successive 18 ore, venti forti occidentali con raffiche fino a burrasca forte sulla Calabria, con particolare riferimento alle relative aree appenniniche; possibili mareggiate lungo le coste esposte“.

