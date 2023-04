Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo in arrivo. Ulteriore crollo termico e neve in collina

StrettoWeb

E’ tornato l’inverno in questo rigido inizio di Aprile sull’Italia. Dopo le piogge abbondanti delle scorse ore, è in arrivo un’altra perturbazione che si prospetta particolarmente intensa per domani, Mercoledì 5 Aprile. Piogge e temporali colpiranno dapprima la Sicilia occidentale, in mattinata, e poi il resto dell’isola e tutta la Calabria nel pomeriggio/sera, particolarmente intensi nel settore tirrenico. Ma oltre al maltempo, è particolarmente rilevante l’ulteriore netto calo delle temperature che determinerà uno scenario tipicamente invernale.

Farà così freddo che la neve scenderà fino a quote collinari: addirittura fino ai 600–700 metri sul Pollino, fino ai 700–800 metri in Sila, e dagli 800–900 metri in sù nelle Serre, in Aspromonte e su tutti i rilievi siciliani, con accumuli localmente abbondanti nelle zone interne. Tanto per rendere l’idea, raramente ha nevicato a quote così basse persino negli scorsi mesi invernali. Le temperature piomberanno su valori particolarmente bassi: tra mercoledì sera e giovedì mattina avremo +7°C a Messina e Reggio Calabria, addirittura +4°C a Cosenza, +5°C a Crotone e Catanzaro, +8°C a Palermo, Catania, Siracusa e Trapani.

E il clima con ogni probabilità rimarrà freddo e instabile anche nel weekend di Pasqua e a Pasquetta, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: