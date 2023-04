Allerta Meteo, avviso dell’Aeronautica Militare: maltempo in Calabria e Sicilia nella domenica delle Palme

StrettoWeb

Sarà una domenica delle Palme di forte maltempo al Sud. E’ quanto emerge dall’avviso del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare in cui vengono forniti tutti i dettagli della perturbazione. “Nelle prossime 9-12 ore – si legge nel bollettino – persistono venti forti occidentali con raffiche fino a burrasca su Basilicata e Calabria, con particolare riferimento alle aree appenniniche. In seguito all’arrivo della tempesta Ilina si prevedono inoltre: dalle prime ore di domani, domenica 02 aprile 2023 e per le successive 24/30 ore, vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulla Sardegna, con mareggiate anche intense sulle sue coste occidentali; stato del mare fino a molto agitato sul mare di Sardegna, in estensione pomeridiana anche al canale di Sardegna; precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, sulla Sardegna, in estensione pomeridiana alla Sicilia e serale anche alla Calabria meridionale. I sopracitati temporali saranno accompagnati da forti raffiche di vento, frequente attività elettrica, e frequenti grandinate“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: