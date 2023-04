Allerta Meteo, ultime ore di sole in Calabria e Sicilia: il maltempo rovinerà Pasqua e soprattutto Pasquetta

StrettoWeb

Splende il sole su Calabria e Sicilia in questa Vigilia di Pasqua dal cielo azzurro ma dal clima in ogni caso fresco rispetto alla norma del periodo. Il bel tempo di queste ore, però, è purtroppo soltanto una illusione rispetto alle condizioni meteo di Pasqua e Pasquetta: è infatti in arrivo un nuovo peggioramento che comprometterà il clima delle festività. Il maltempo arriverà in modo graduale: domani, nel giorno di Pasqua, avremo instabilità diffusa su tutto il territorio calabrese e siciliano, inizialmente timida e isolata nelle ore mattutine, poi via via sempre più compatta ed estesa nel pomeriggio con temporali localmente intensi nelle zone interne e nevicate sui rilievi.

Le temperature diminuiranno ulteriormente. Dopodomani, nel Lunedì di Pasquetta, il tempo volgerà al brutto in modo particolare su Calabria, basso Tirreno e Stretto di Messina, anche qui con fenomeni in intensificazione nel corso della giornata. Sono attesi veri e propri nubifragi nella fascia tirrenica compresa tra Tropea e Capo d’Orlando, particolarmente intensi nel messinese dove si potranno verificare allagamenti e frane. Più bello, invece, nella Sicilia meridionale e occidentale.

