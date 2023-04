Allerta Meteo, in Calabria e Sicilia 1° maggio salvo a metà ma attenzione al forte maltempo di martedì e mercoledì

StrettoWeb

Torna il maltempo in Calabria e Sicilia nei prossimi giorni, dopo la breve tregua concessa dal clima mite e soleggiato di questa settimana. Ma il 1° maggio sarà salvo, almeno dai fenomeni più estremi. Quella di Lunedì sarà una giornata uggiosa, nuvolosa, con qualche debole piovasco più significativo nel messinese tirrenico nel pomeriggio, ma non ci saranno fenomeni meteo estremi. Pioverà di più domenica, comunque in modo moderato. Calabria e Sicilia saranno le uniche Regioni d’Italia, insieme alla Sardegna, risparmiate dal maltempo che invece flagellerà tutto il resto d’Italia proprio lunedì 1 maggio.

Maltempo che poi, tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio, si concentrerà al Sud colpendo in modo molto pesante Calabria e Sicilia con forti piogge, intensi temporali, grandinate e freddo anomalo come se fossimo ancora in pieno inverno. Sulle vette più alte dei rilievi, e soprattutto sull'Etna, tornerà persino la neve!