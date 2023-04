Allerta Meteo, in Calabria e Sicilia il 1° maggio è (quasi) salvo ma poi il maltempo sarà violentissimo

StrettoWeb

E’ tornato il maltempo oggi in Calabria e Sicilia nell’ultima domenica di un mese di aprile eccezionalmente freddo e piovoso. Il cielo è coperto con qualche debole pioggia che si intensificherà nel pomeriggio nelle zone interne di Madonie, Nebrodi, Etna, Aspromonte, Serre e soprattutto Sila, Catena Costiera e Pollino. Domani, lunedì 1 maggio, la Calabria e soprattutto la Sicilia saranno tra le poche zone d’Italia risparmiate dal maltempo più estremo. Avremo una mattinata di piogge su cosentino, crotonese e catanzarese; qualche debole piovasco nell’agrigentino, nel trapanese e nelle zone joniche tra Messina e Catania, ma in linea generale non ci saranno piogge violente o estreme eccezion fatta per qualche temporale nella Sicilia tirrenica nel pomeriggio, tra Palermo e Milazzo, in modo particolare nella zona di Capo d’Orlando e delle isole Eolie. Altrove, invece, avremo ampie schiarite soprattutto su Reggio Calabria o addirittura clima mite e soleggiato tra Siracusa e Ragusa.

Insomma, il 1° maggio è (quasi) salvo su Calabria e Sicilia con instabilità diffusa a macchia di leopardo ma senza fenomeni estremi, che invece però arriveranno nei due giorni successivi. Martedì 2 e Mercoledì 3 Maggio avremo violenti temporali in tutto il territorio calabrese e sulla Sicilia nord/orientale (provincia di Messina) che potranno provocare alluvioni lampo, grandinate e trombe d’aria. Le mappe sono particolarmente preoccupanti per la Calabria, che rischia di essere letteralmente flagellata dai fenomeni meteo estremi. In base all’allerta meteo che la protezione civile diramerà nel primo pomeriggio dell’1 maggio, i sindaci potrebbero decidere di chiudere le scuole in alcuni comuni. Una situazione che monitoreremo minuto per minuto su StrettoWeb.

