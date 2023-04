Allarme in Giappone, la Corea del Nord ha lanciato missile a ‘combustibile solido’ 

StrettoWeb

La Corea del Nord ha lanciato oggi un nuovo tipo di missile balistico, “forse a combustibile solido“. Lo ha reso noto l’esercito della Corea del Sud. Si tratta di una tecnologia che è da tempo un obiettivo dei programmi militari di Kim Jong Un. “Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un nuovo tipo di missile balistico, forse a combustibile solido“, ha dichiarato lo Stato Maggiore di Seul.

L’esercito della Corea del Sud ha dichiarato di aver “rilevato un missile balistico di media o lunga gittata, lanciato dall’area di Pyongyang alle 07:23 (le 0:23 in Italia)“. Il missile è stato lanciato su una traiettoria “lofted”, ovvero verso l’alto anziché verso l’esterno, come avviene di solito per evitare di sorvolare i Paesi vicini. Il missile “ha volato per 1.000 km prima di finire nel Mare Orientale“. Lo ha dichiarato l’esercito riferendosi allo specchio d’acqua noto anche come Mare del Giappone.

Premier Giappone: “il missile non è caduto sul Paese

Dopo il lancio il governo giapponese ha invitato la popolazione della regione settentrionale di Hokkaido a mettersi al riparo. “Evacuare immediatamente. Evacuare immediatamente“, ha annunciato il governo in un avviso, invitando i residenti a trovare rifugio all’interno di edifici.

Solo in seguito si è saputo che il missile della Corea del Nord “non è caduto sul territorio giapponese“. Lo ha annunciato il premier, Fumio Kishida. Da parte sua, il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha dichiarato ai giornalisti che il proiettile, “probabilmente un missile balistico di classe Icbm“, non sembra essere caduto all’interno della Zona economica esclusiva del Giappone.

La condanna degli USA

Gli Stati Uniti hanno “condannato con forza” la Corea del Nord per quello che la Casa Bianca ha descritto come il test di un “missile balistico a lungo raggio“. Gli USA accusano Pyongyang di infiammare le tensioni regionali. “Il presidente e la sua squadra di sicurezza nazionale stanno valutando la situazione in stretto coordinamento con i nostri alleati“, ha dichiarato la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson.

Il lancio è stato “una sfacciata violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e… rischia di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione“.