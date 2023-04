L’Akademia Messina trova una splendida vittoria, alla Cittadella è 3-1 contro Offanengo

StrettoWeb

È una Desi Shipping Akademia Messina formato super quella che, di fronte ad uno splendido pubblico alla Cittadella Sportiva Universitaria, conquista una vittoria importantissima contro la Chromavis Eco Db Offanengo. Akademia, sotto di un set, ha il merito di giocare con grande grinta e carattere, portando a casa tre punti preziosissimi per la propria classifica contro un avversario di alto livello che si trova nelle parti altre della graduatoria. Partita bellissima, giocata con grande intensità da entrambe le formazioni che, alla fine fa propria una Desi Shipping molto determinata e combattiva, per la gioia e l’entusiasmo del calorosissimo pubblico di casa.

Partenza sottotono nel primo set per la squadra di casa. Ha buon gioco Offanengo che prende subito il largo, approfittando anche di qualche disattenzione di troppo e di diversi errori al servizio della Desi Shipping. Nela seconda parte di frazione Akademia tenta anche la difficile rimonta senza, però, riuscire ad incidere con la necessaria determinazione e consegnando il game alle ospiti (20-25). Parte forte anche nella seconda frazione la Chromavis ma, questa volta, l’atteggiamento delle peloritane è diverso: prima Muzi e compagne agguantano il pari, poi trovano il prezioso allungo che scalda il pubblico di casa. Le lombarde provano ad avvicinarsi ma la Desi Shipping non rallenta e va avanti anche di 6. Per Offanengo arriva anche la reazione di carattere, ma Akademia non si scompone e mantiene saldamente il vantaggio, allungando e portando a casa la seconda frazione (25-16). Tanti strappi nella terza frazione: Akademia prova ad allungare ma viene sempre ripresa dalla squadra ospite, fino a quando le peloritane riescono a piazzare l’allungo decisivo che indirizza il set sui binari giusti. Inutile il tentativo di rimonta delle ospiti: alla fine è 25-22 per le padrone di casa. Quarto set di assoluto equilibro: entrambe le squadre ottano punto su punto e riescono a rimanere affiancate nel punteggio. Akademia a metà set riesce, però, a trovare punti preziosissimi per un allungo che, alla fine, nonostante la Chromavis ci provi con tutte le forse, determina la vittoria della squadra di casa (25-23).

Tradizionale starting six per Coach Bonafede, che schiera la coppia Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Robinson sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Melissa Martinelli e Mearini. Il libero è Faraone. La Chromavis risponde con la coppia Galletti-Martina Martinelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, Trevisan e Bartesaghi sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Cattaneo e Letizia Anello. Il libero è Porzio.

Prova a imporre subito il proprio gioco la squadra ospite che, pronti via, si porta avanti di 4 (2-6). Per due volte la Ebatombo prova a dare la scossa alle sue ma la Chromavis tiene botta e scappa via: 3-8 e primo time out del match speso da Coach Bonafede. La mossa non produce effetti e Offanengo va ancora a punto, prima che capitan Muzi peschi il jolly ed interrompa il digiuno delle sue. La Desi Shipping non riesce a mordere in maniera efficace ed il +6 ospite resiste per diverso tempo senza che le messinesi riescano ad avvicinarsi in maniera pericolosa alle avversarie. Sul 9-16 la panchina di casa tenta la scossa e chiama il secondo time out ottenendo, questa volta, gli effetti desiderati, con due punti in successione e l’ace della Martilotti (11-17). Akademia riesce a rosicchiare qualche buon punto ed a portarsi sotto di 4, costringendo Coach Bolzoni a richiamare le sue in panchina (14-18), riuscendo ad interrompere il buon turno al servizio della Muzi ed mantenersi sempre sul rassicurante +4. Le messinesi alla fine riusciranno anche a rosicchiare qualche altro punto alle lombarde e portarsi sul -3, senza riuscire, però, a sferrare il colpo di coda finale utile a completare la rimonta. Il primo set lo porta a casa, quindi, Offanengo con il finale di 20-25.

Anche l’inizio della seconda frazione è di marca ospite: Offanengo prova a scappare ma, questa volta, Akademia appare più determinata e si porta sul pari (4-4), trovando anche il primo vantaggio della propria partita (7-5). La Desi Shipping gioca con grande determinazione e riesce anche ad allungare sul prezioso +3 che infiamma il pubblico di casa (10-7 e time out speso da Coach Bolzoni, che riesce ad interrompere il digiuno delle sue). Messina non vuole rallentare e si porta anche sul preziosissimo +5 con i punti di una scatenata Ebatombo, della Martilotti e l’ace della Robinson (14-8 e nuovo time out chiamato dalla panchina ospite). La reazione della Chromavis arriva ed è prepotente, ma prima Madelyn Robinson (anche per lei ottima frazione) e poi capitan Muzi riportano le padrone di casa sul +5 (18-13). La Desi Shipping allunga ancora con carattere ed alla fine arriva il 25- che porta il match sull’1-1 (25-16).

Pronti via e nella terza frazione Akademia trova il 3-0, salvo poi subire la rimonta ospite che, don due ace consecutivi, si porta sul 3-3. Valentina Mearini interrompe il digiuno per le sue e riporta la squadra di casa nuovamente avanti nel punteggio, con l’ace della Robinson che vale il +2 (5-3). Messina potrebbe anche trovare il +3 ma la coppia arbitale giudica in campo un attacco delle ospiti che si riportano sotto di 1 e, poco dopo, pareggiano i conti (8-8). Ci pensa sempre la statunitense in maglia messinese che va a punto due volte consecutive e regala il nuovo +2 alle sue, prima che l’ace della Martinelli valga l’11-8. Sul 12-9 Coach Bolzoni spende il primo time out del set e riesce a scuotere le sue che, però, non riescono a pungere ulteriormente perchè la scatenata numero 13 in maglia Desi Shipping dà il là al +5 per Messina (per lei anche un ace, 15-10). Ancora una volta la Chromavis mette pressione alle ragazze di casa e riesce a rosicchiare qualche punto importante ma, ancora una volta, le ragazze allenate da Coach Bonafede infiammano il pubblico di casa allungando sul +4 (20-16 e time out chiamato da Coach Bolzoni). L’ace di Melissa Martinelli al rientro in campo vale il nuovo preziosissimo +5 per la squadra di casa (21-16). Offanengo non vuole mollare e trova due punti in successione, ma ci pensa ancora una volta la Robinson a ristabilire le distanze tra le due formazioni in campo (22-18) L’ace della Pomili porta le sue sotto di 2 e costringe la panchina di casa a spendere il proprio time out, senza ottenere gli effetti desiderati: Offanengo si porta fino al -1, prima che la Mearini riporti le sue avanti di 2 (23-21). Il finale di set è incandescente: Offanengo rimane a stretto contatto ma Akademia non vuole saperne di cedere ed ala fine riesce a portare a casa anche il proprio secondo set (25-22).

Parte subito forte nella quarta frazione Offanengo che tenta di scappare via, ma la Desi Shipping non si scompone e prima firma la rimonta, poi va in vantaggio (5-4). Le due squadre, adesso, si fronteggiano con grandissima determinazione, consapevoli dell’importanza del set, e danno vita ad un frangente di gara molto spettacolare, con continui inseguimenti e sorpassi. L’ace della Muzi permette alle messinesi di riportarsi avanti nel punteggio (9-8), prima che la Chromavis, però, trovi i punti del nuovo sorpasso (10-12). Messina non molla e si rimette in carreggiata, trovando con 2 punti consecutivi della Martilotti il nuovo vantaggio, seguito dall’ace della Mearini che vale il massimo vantaggio per le padrone di casa (14-12 e time out speso dalla panchina ospite). Messina non rallenta e, complice anche un’ottima fase in ricezione, riesce a trovare anche il punto del momentaneo +3 (17-14). Offanengo non ci sta e riaggancia le padrone di casa (17-17 e nuovo time chiamato, questa volta, da Coach Bonafede che trova il punto della Robinson al rientro in campo). Ancora la Robinson va a segno e dà il là al nuovo importante allungo delle messinesi (20-17 e time out per Coach Bolzoni). La Chromavis va a segno al rientro in campo ma risponde immediatamente la Mearini ristabilendo le distanze. Adesso è un continuo botta e risposa: le ospiti tentano la rimonta e le peloritane vogliono a tutti i costi chiudere il match, rispondendo colpo su colpo ai punti di Offanengo. La squadra ospite ha anche la forza per annullare 4 match point ad Akademia ma, alla fine, arriva il 25-23 che regala 3 punti fondamentali alla squadra di casa.

“Mi aspettavo che Messina entrasse bene in questa partita – cosi Coach Bolzoni a fine partita – aveva bisogno di punti nella rincorsa salvezza e, quindi, merito loro che sono stati bravi nella partita a spingere, ad aggredire ed a fare bene. Il risultato è un po’ particolare: nel primo set loro hanno commesso 10 errori e hanno faticato ad entrare in attacco, quindi demerito di Messina per questo gap iniziale. Poi loro hanno fatto una bella partita e, se avesse giocato il campionato intero così, la classifica sarebbe stata diversa. Loro hanno cercato le persone e le situazioni giuste mentre noi, invece, non siamo stati in grado di tornare dentro il match dopo la loro reazione”.

“Davanti ad un pubblico cosi vien voglia di fare pallavolo – questo il commento di Coach Bonafede – Io sono di parte ma so che non in tutte le parti d’Italia si ritrova questo calore, perchè la gente si riconosce in noi. Abbiamo un problema rispetto all’approccio iniziale: non è la prima volta che succede ma non conta come inizi ma come finisci. La squadra sta crescendo tanto in continuità e stiamo diventando un corpo unico staff-squadra-società, abbiamo unità d’intenti e chi mi conosce sa che non ho bisogno di un contratto per dare il massimo. In questi 20 giorni abbiamo fatto un salto di qualità anche sull’attaccamento alla maglia e le ragazze stanno assimilando il mio gioco anche per merito loro. Adattarsi ai metodi non è semplice, specie quando arrivi da tante sconfitte ma, adesso si che è la nostra pallavolo. Non guarderò la classifica ma penso già alla prossima contro Montale”.

Desi Shipping Akademia Messina – Chromavis Eco Db Offanengo: 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-23)

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli Mel. 10, Catania 1, Ciancio (L) 0, Martilotti 8, Mearini 11, Muzi 5, Brandi ne, Silotto ne, Robinson 23, Ebatombo 18, Faraone (L) 0, Pisano (L) ne. All. Bonafede, Ass. Ferrara

Chromavis Eco Db Offanengo: Cattaneo 8, Tommasini (L) ne, Anello I. ne, Martinelli Mar. 24, Anello L. 7, Marchesi ne, Nelson 6, Menegaldo 0, Trevisan 8, Porzio (L) 0, Galletti 3, Pomili 4, Bartesaghi 3, Casarotti 0. All. Bolzoni, Ass. Collina

Arbitri: Dario Grossi e Matteo Mannarino entrambi di Roma

Durata set: 23’, 23’, 25’, 30’

MVP: Mearini