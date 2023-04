Akademia Messina scatenata, vittoria per 3-1 a Como

StrettoWeb

È ancora una volta una Desi Shipping Akademia Messina eccezionale quella che, al Palafrancescucci di Casnate su Bernate, sfodera una prestazione di altissimo livello e supera con un 3-1 finale che, oltre a regala la sesa preziosissima vittoria consecutiva alle ragazze allenate da Coach Bonafede, approfitta della contemporanea pausa di Montale e la scavalca in classifica, raggiungendo la quinta posizione, ultima utile per la salvezza. Accompagnata anche in trasferta da tanti rumorosissimi sostenitori, la formazione peloritana si rende protagonista di un match tutto grinta, determinazione e giocato con grandissima attenzione, giocando a testa altissima contro la prima della classe che, seppur salva da alcuni turni, si gioca la sua partita tentando fino alla fine di mettere i bastoni tra le ruote di Akademia. Alla fine per Messina, però, il gruppo fa la differenza: superlative le prestazioni di Martinelli e Martilotti (15 punti a testa e decisive in alcuni frangenti del match), cosi come sono pesanti i punti di Ebatombo (17), Mearini (10) e Silotto (che per il secondo match consecutivo sostituisce in maniera egregia, 9 punti per lei), nel complesso la Desi Shipping gioca una grande partita in difesa, guidata da un’ottima Faraone, e trova tante soluzioni in avanti con un preziosissimo lavoro in cabina di regia da parte di capitan Muzi. Nel complesso, quindi, prova di altissimo livello anche dalle atlete subentrate in corso d’opera, per una bellissima prestazione del collettivo che porta 3 punti fondamentali per la corsa salvezza.

Impatto più che positivo per la Desi Shipping, che nel primo set interpreta bene l’avvio della gara e gioca a testa altissima. Dopo i primi scambi combattuti, Messina prova subito a prendere il largo ma viene ripresa da Como che, però, non completa la rimonta e subisce un nuovo veemente strappo ad opera delle siciliane. Alla fine risulteranno determinanti i muri della Martinelli e l’ottima fase in ricezione per portare a casa la prima frazione con un 17-25 finale. Nel secondo set Como parte forte e, dopo alcuni tentativi, riesce a prendere lo slancio decisivo per indirizzare la frazione sui binari giusti. Messina prova fino alla fine a rimettersi in carreggiata ma la squadra di casa appare maggiormente determinata e porta il conteggio dei set sull’1-1 (25-10). L’inizio della terza frazione è tutto di marca Akademia che, pronti via, si porta avanti di 3. Akademia, giocando con grande determinazione, ha l’abilità di resistere ai tentativi di rimonta delle ragazze di casa e, poco alla volta, piazza gli strappi che valgono anche il momentaneo +10 e, di fatto, scrivono i titoli di coda sulla terza frazione, chiusa sul 25-14 in favore di Messina. La quarta frazione si gioco sul filo dell’equilibrio assoluto. Messina, dopo diversi batti e ribatti, riesce a volare sul +3 ma è pronta la risposta delle padrone di casa, che raggiungono immediatamente il pari. Akademia scappa di nuovo sul +3 e, anche questa volta, è costretta a subire la rimonta di Albese, che trova anche il sorpasso. Il finale di set è tutto da vivere: si gioca punto a punto e si combatte su ogni palla ma, alla fine, dopo aver portato il set ai vantaggi, è Messina a festeggiare la conquista di 3 punti pesantissimi (25-27).

La squadra di casa inizia il match con la formazione tipo: la coppia Nicolini-Conti sulla diagonale palleggiatore-opposto, Cassemiro e Nardo sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Veneriano e Badini. Il libero è Rolando. Coach Bonafede risponde schierando la coppia Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Silotto (confermata dopo la bella prova di mercoledi contro Cremona) sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Martinelli e Mearini. Il libero è Faraone.

Messina parte concentrata e si porta in vantaggio spinta dai muri di Martinelli e Mearini, ma la squadra di casa non cede il passo e rimane sempre incollata alle siciliane. Giorgia Silotto piazza il lungo linea che vale il primo doppio vantaggio per Akademia, trasformato in +3 dall’errore della squadra lombarda (3-6). Le ragazze allenate da Coach Chiappafreddo provano a riagganciare le ospiti che, però, giocano una pallavolo attenta sia a muro che in fase di ricezione e riescono a trovare anche il +4 che costringe la panchina di casa a spendere il primo time out (5-9). Messina non vuole saperne di allentare la presa e, con grande grinta ed attenzione tecnica, piazza altri 3 punti che valgono il massimo vantaggio siciliano (5-12). Albese non ci sta e piazza 3 punti di fila che riavvicinano le comasche, Martilotti interrompe il break delle padrone di casa ma, poco dopo, l’ace della Nardo dà il là alla nuova rimonta casalinga (11-13 e time out speso da Coach Bonafede, che ottiene il risultato sperato con il punto della Mearini). La partita adesso si gioca su alti ritmi e con grandissima concentrazione da entrambi i lati, con la Desi Shipping che rimane sempre avanti di 2/3 lunghezze e la Tecnoteam che tenta di completare la rimonta. La Silotto trova il punto di precisione e piazza il 20-14 per le sue che costringe Coach Chiappafreddo al nuovo time out. Il rientro in campo è ancora in favore delle ospiti: grandissima fase a muro della Martinelli e nuovo massimo vantaggio per la Desi Shipping, che vola sul +9 e porta a casa agevolmente la prima frazione (17-25).

Nella seconda frazione Albese parte subito forte e si allontana sul +3 (6-3 e time out chiamato dalla panchina messinese), allungando anche fino al +4 al rientro in campo, prima che la Ebatombo riporti a punto le sue e guidi la rimonta per Messina, che ne piazza 3 di fila e si riporta sotto di 1 (7-6). La Tecnoteam prova ad allungare nuovamente ma Akademia non molla e si riporta immediatamente sotto, completando la rimonta con due muri di fila da parte della Martinelli (9-9 e time out per Coach Chiappafreddo), che al rientro in campo piazza anche il tap-in che vale il vantaggio per Messina. Immediata la risposta ed il soprasso delle padrone di casa, che trovano anche l’ace fortunato con la Nicolini e volano sul nuovo +4 (14-10 e time out speso dalla panchina di Messina). Sotto di 5 Coach Bonafede tenta di mescolare le carte e getta nella mischia Catania e Brandi, ma continua a correre la Teconoteam che si porta fino al 16-10, prima che sempre la Martinelli metta una pezza e suoni la carica per le sue, che realizzano 3 punti in successione. Como non si scompone e riallunga sul prezioso +5 (19-14): a nulla serviranno i tentativi di rimonta delle peloritane che, nonostante si avvicinino pericolosamente alle comasche, non riescono a ribaltare il risultato e consegnano il secondo set a Como (25-20).

L’inizio della terza frazione è di marca Akademia che, pronti via, si porta avanti di 3 e mantiene per diversi scambi il vantaggio, rispondendo con determinazione ai tentativi di rimonta da parte delle padrone di casa ed allungando anche sul +5 (6-11 ed in mezzo anche il time out chiamato da Coach Chiappafreddo). La Nardo riporta le sue a punto ma Messina risponde immediatamente e trova anche il massimo vantaggio, volando al pesante 7-14 di metà frazione (nuovo time out speso dalla panchina di casa). Albese prova a rosicchiare qualche punto ma la Desi Shipping trova il ritmo giusto e non vuole saperne di lasciare nulla al caso, portandosi anche fino all’importantissimo +9 (9-18). L’ace della Mearini regala alle sue il ventesimo punto (+10) che, di fatto, scrive i titoli di coda al set e consegna la terza frazione alla squadra ospite (14-25).

Avvio della quarta frazione con entrambe le formazioni a stretto contatto per diverso tempo. Tocca ad Akademia, a ridosso della metà del set, rompere gli indugi e portarsi sul +3 (9-12). Como non vuole mollare e trova il prezioso pari (13-13) che costringe la Desi Shipping a ricominciare tutto da capo. Tocca a Giorgia Silotto a riportare avanti le sue, seguita dal muro della Martinelli (prestazione eccezionale oggi per lei) che vale il nuovo +2 per Messina (13-15). Ancora una volta Albese non molla e ritrova il pari che costringe Coach Bonafede a spendere il suo time out (17-17), trovando però al rientro in campo il sorpasso delle padrone di casa. La Ebatombo piazza una palla millimetrica che vale la pronta risposta delle peloritane e, con il mani-fuori successivo, trova anche il punto del contro sorpasso (18-19). Finale di set incandescente, con le due squadre rispondono punto su punto consapevoli della pesantezza della frazione. Sul 21-22 Coach Chiappafreddo richiama le sue in panchina e trova la risposta delle sue, che riportano il set sul pari. Como annulla il match balla a Messina e porta il set ai vantaggi. La Martilotti porta avanti le sue ma il muro della Nardo annulla il secondo punto del match peloritano. Il block della Mearini regala il nuovo vantaggio a Messina che, trova il punto della vittoria nell’azione successiva e festeggia per un’importantissima vittoria (25-27).

“È stata la terza partita in 7 giorni – cosi Coach Bonafede – domenica scorsa a Milano in un match durissimo, mercoledi contro Cremona e oggi un’altra trasferta pesante. Un bel tour de force sul quale pesa anche qualche defezione nella formazione e, quindi, posso dire che siamo veramente molto soddisfatti. Ci siamo sentiti un pò a casa, con tanti tifosi che da Messina sono venuti qua per sostenerci e questo è bellissimo. Domenica andiamo ad Offanengo: recuperiamo in fretta le energie perchè ci aspetta un’altra partita importantissima”.

Tecnoteam Albese Volley Como – Desi Shipping Akademia Messina: 1-3 (17-25, 25-20, 14-25, 25-27)

Tecnoteam Albese Volley Como: Veneriano 1, Bernasconi 10, Nicolini 2, Nicoli 1, Cantaluppi 0, Gallizioli ne, Stroppa 0, Cassemiro 12, Badini 4, Rolando (L) 0, Conti 14, Nardo 19, Radice 0. All.Chiappafreddo

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 15, Catania 0, Ciancio (L) 0, Martilotti 15, Mearini 10, Muzi 1, Brandi 0, Silotto 9, Robinson ne, Ebatombo 17, Faraone (L) 0, Pisano (L) 0. All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Arbitri: Marco Laghi ed Alberto Dell’Orso

Durata set: 23’, 26’, 20’, 28’.