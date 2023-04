Akademia Messina: a Montale prova di grande carattere e vittoria per 3-1

StrettoWeb

Non si vuole fermare la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo il bel 3-1 casalingo di domenica scorsa contro Offanengo, torna da Montale con una prova di grande carattere ed un nuovo successo per 3-1, fondamentale tanto per la classifica quanto per il morale delle messinesi. Contro la Emilbronzo 2000 la squadra allenata da Coach Bonafede offre un’altra prova di grande grinta e qualità: una Robinson stratosferica (MVP con i suoi 33 punti a fine gara) trascina le sue ma, nel complesso, Akademia ha il merito di giocare con carattere e decisione, senza scomporsi nei momenti di difficoltà e, anzi, trovando anche la lucidità necessaria per ribaltare alcune situazioni di svantaggio. Secondo successo di fila, dunque, per le messinesi, che chiudono con 3 punti fondamentali il girone d’andata ed avvicinano di 2 lunghezze il quinto posto, l’ultimo utile per salvarsi, attualmente occupato da Vicenza (ieri sconfitto per 3-1 in casa di Cremona).

Partenza aggressiva e concentrazione alta permettono alle messinesi di mettere il primo set immediatamente in discesa, costringendo la squadra di casa ad inseguire. Con una difesa solida e tanta decisione in attacco, le ragazze di Coach Bonafede si costruiscono un importante margine di vantaggio, utile a tenere a bada i tentativi di rimonta di Montale ed a portare a casa il primo game della partita (19-25). Nella seconda frazione Messina appare meno concentrata e, per colpa anche di diversi errori gratuiti soprattutto al servizio, ne approfitta Montale che riesce a portarsi avanti e costringe Akademia ad inseguire. Le messinesi si trovano anche sotto di 4 ma, con una grande reazione, riescono a portare il set sul 22 pari, salvo poi cedere al nuovo allungo delle padrone di casa che chiudono sul 25-23 e riportano in parità il match. Nella terza frazione partenza un pò sottotono di Messina che, però, poco alla volta riesce ad alzare il muro ed a trovare maggiore precisione in avanti. Montale trova anche l’allungo a metà frazione ma Akademia, sospinta da un’incontenibile Robinson, prima trova il pari e poi, sul finale di set, sorpassa le padrone di casa. L’Emilbronzo 2000 è abile ad annullare 2 set point alle ospiti che, però, poco dopo trovano i punti per chiudere il set ai vantaggi (24-26). L’ultima frazione di gioco si gioca sul filo dei nervi su continui ribaltamenti di fronte. Parte benissimo Akademia che, però, subisce la rimonta delle padrone di casa. La Desi Shipping vuole chiudere a tutti i costi il match e, dopo diversi tentativi, trova l’allungo decisivo nella seconda parte della frazione. Alla Montale non riesce a ricucire lo strappo e cede anche il terzo ed ultimo set alle ospiti (18-25).

Coach Ghibaudi schiera nello starting six iniziale la coppia Lancellotti-Visintini sulla diagonale palleggiatore-opposto, Frangipane e Bozzoli sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Fronza e Rossi. Il libero è Bici.

Coach Bonafede risponde con il tradizionale starting six: Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Robinson sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Martinelli e Mearini. Il libero è Faraone.

Parte subito bene la squadra ospite che, spinta da Robinson ed Ebatombo, si porta sul 5-1 e costringe Coach Ghibaudi a spendere il suo primo time out del match. La sospensione di gioco interrompe il break positivo di Messina che, però, riprende immediatamente a spingere e, grazie all’ace della francese in maglia Akademia ed al block di capitan Muzi, trova il massimo vantaggio (2-8). L’Emilbronzo 2000 tenta di rimettersi in carreggiata e, poco alla volta, rosicchia qualche punto prezioso per avvicinare le ospiti che, dal canto loro, giocano una difesa molto attenta guidata dalla Faraone e riescono a mantenere un rassicurante margine, fino a portarsi nuovamente sul +6 (6-12 e nuovo time out chiamato dalla panchina di casa). Il rientro in campo è ancora favorevole a Messina che, con la Robinson, trova il +7. Il Coach di casa getta nella mischia la Zojizi e proprio con la nuova entrata trova il punto che dà la scossa alle sue, che ne piazzano 3 di fila e si avvicinano pericolosamente alle peloritane (9-13). La Desi Shipping non vuole saperne di rimettere le padrone di casa in partita e, con grande determinazione, riscappa e si porta sull’importante e rassicurante +7 nella seconda metà del set (11-18). Montale prova fino alla fine ad impensierire la squadra ospite che, però, sfrutta il largo margine di vantaggio costruito e porta a casa il primo set dell’incontro (19-25).

Inizio di seconda frazione a favore delle romagnole: diversi errori delle messinesi danno il là al break di 3-0 delle padrone di casa (in mezzo anche l’ace della Lancellotti). Messina non si scompone e, poco alla volta, prima ricuce lo strappo e poi con la Martilotti trova il sorpasso. Partita di nuovo in equilibrio e tanto agonismo in campo: le due difese giocano con grande attenzione e danno vita a scambi molto lunghi ed intensi che, in diverse occasioni, premiano la squadra ospite, abile ad allungare fino al +2 (6-8 e time out speso dalla panchina di casa). La strigliata di Coach Ghibaudi produce i risultati desiderati: nonostante un’incontenibile Robinson, Montale poco alla volta riesce a raggiungere le ospiti ed a superarle fino al +2 (12-10 e time out chiamato questa volta da Coach Bonafede, che trova la pronta risposta delle sue al rientro in campo). La Desi Shipping trova il 12 pari ma la squadra di casa ritrova immediatamente lo slancio ed allunga sul massimo vantaggio (15-12 e secondo time out chiamato dal club messinese). Muzi e compagne poco alla volta riescono a rosicchiare qualche punto alle padrone di casa che, sfruttando anche diversi errori al servizio delle peloritane, si portano fino al +4 con l’ace della Rossi (21-17). Akademia non molla e si riporta pericolosamente sotto, costringendo Coach Ghibaudi al time out (22-21) che, però, non produce gli effetti desiderati e le ospiti raggiungono il 22 pari. Montale non perde la calma e ne piazza 2 di fila che regalano 2 set point per la squadra di casa. Messina ne annulla 1, alla fine, la Fronza trova il primo tempo che vale il 25-23 e riporta in parità il match.

Partenza agguerrita della squadra di casa anche nella terza frazione che si porta avanti nel punteggio e, sfruttando qualche errore di troppo ospite, allunga sul prezioso +3 (6-3). Akademia ci prova ma sbatte con la pronta risposta della Emilbronzo 2000, che in diverse occasioni, ricaccia indietro di 3 le peloritane. L’ottimo turno in battuta della Robinson (per lei anche un ace) regala il break alla Desi Shipping utile a riportare il match sul pari (10-10). Akademia prende coraggio e piazza due muri in successione che valgono il +2 e costringono al time out (10-12), che ottiene la pronta risposta delle sue, ottenendo prima il pari e poi il 13-12. Il match si infiamma improvvisamente: la posta in palio è altissima ed entrambe le squadre giocano con il coltello tra i denti, con Montale che tiene la testa avanti ma Messina aggancia prontamente le avversarie. Le nero-fucsia dopo diversi tentativi riescono a rompere gli equilibri e si porta sul +2 che costringe Coach Bonafede a richiamare le sue in panchina (19-17). Il rientro in campo, però, è ancora favorevole alle padrone di casa che allungano sul prezioso +3 ma, poco dopo, sono costrette a subire la veemente rimonta ospite guidata dalla statunitense (21-21 e time out chiamato dalla panchina romagnola). Il finale di set è incandescente: Emilbronzo 2000 di nuovo avanti ma nuovo pari griffato dalla Robinson, che dà il là al sorpasso delle sue grazie al doppio block della Martinelli (22-24). Montale annulla due set point alle peloritane e porta il game ai vantaggi. Il primo punto è di marca messinese, firmato ancora una volta dalla numero 13 in maglia Akademia e, subito dopo, l’ace della Martinelli regala il 2-1 nel conteggio dei set alle sue (24-26).

La Desi Shipping inizia subito fortissimo la quarta frazione: pronti via ed è subito 4-0 per le ospiti (time out speso da Coach Ghibaudi). Al rientro in campo arriva anche l’ace di capitan Muzi che vale il 5-0 per le sue, prima che la Visinitini riesca a mettere a terra il primo punto del game per le nero-fucsia. Le padrone di casa tentano di rimanere aggrappate al match e, con un break importante di 4-0, riesce a portarsi a stretto contatto con le avversarie, costringendo Coach Bonafede a richiamare le sue in panchina (7-8). Montale non rallenta e rimette in assoluto equilibrio il set (8-8), prima che la Martinelli trovi il primo tempo vincente che interrompe il digiuno delle sue e riporti Messina avanti nel punteggio. Il punto della Ebatombo vale il nuovo +2 per le ospiti che, però, subiscono il nuovo aggancio delle padrone di casa, grazie all’ace fortunato della Lancellotti (12-12). Messina non ci sta: la Mearini riporta avanti le sue che, grazie a due ace consecutivi della Robinson, trovano anche il massimo vantaggio del set e costringono Coach Ghibaudi a spendere il time out (12-15), riuscendo ad interrompere il turno al servizio della statunitense ed anche ad accorciare sul nuovo -1 (14-15). Akademia, però, non vuole saperne di rallentare: Muzi e compagne rispondono ai tentativi di rimonta avversari e riescono anche ad allungare sul prezioso +4 (15-19) che resisterà per diversi scambi. Ancora una volta l’Emilbronzo 2000 prova il tutto per tutto nel tentativo di riacciuffare il set ma la Desi Shipping vuole chiudere a tutti i costi la pratica e, con grande grinta, allunga ulteriormente e conquista la seconda importantissima vittoria consecutiva (18-25).

Emilbronzo 2000 Montale – Desi Shipping Akademia Messina: 1-3 (19-25, 25-23, 24-26, 18-25)

Emilbronzo 2000 Montale: Mannini ne, Bozzoli 3, Bici (L) 0, Bonato ne, Mescoli ne, Montagnani ne, Zojzi 21, Lancellotti 4, Visintini 11, Rossi 7, Frangipane 7, Fronza 10. All. Ghibaudi, Ass. Cerrato.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 11, Catania 0, Ciancio (L) 0, Martilotti 10, Mearini 3, Muzi 3, Brandi ne, Silotto ne, Robinson 33, Ebatombo 18, Faraone (L) 0. All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Arbitri: Fabrizio Giulietti e Deborah Proietti

Durata set: 24’, 27’, 27’, 25’

MVP: Robinson