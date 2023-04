Afghanistan, l’aut aut dell’Onu ai talebani: “fate lavorare le donne o ce ne andiamo”

StrettoWeb

Le Nazioni Unite lasceranno l’Afghanistan nel mese di maggio, se non riusciranno a convincere i talebani a consentire alle donne locali di lavorare per l’organizzazione. E’ quanto dichiarato dall’amministratore del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite Achim Steiner. “Penso sia corretto dire che in questo momento l’intero sistema delle Nazioni Unite si trova a dover fare un passo indietro e rivalutare la sua capacità di operare in quel Paese“, ha dichiarato il funzionario.

Steiner ha detto che l’Onu non può “negoziare principi fondamentali, diritti umani“, e ha aggiunto che l’organizzazione continua “ad opporsi a questo editto a dir poco controproducente da parte delle autorità” afgane.