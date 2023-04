Acr Messina, passettino verso la salvezza: buon pari a Picerno, come cambia la classifica

StrettoWeb

Tornare a far punti dopo due sconfitte di fila è quanto di più salutare possibile per una squadra in lotta per la salvezza. Farlo in casa della quinta e senza subire reti è ancora più confortante in vista del rush finale. Il Messina ci riesce, strappando un ottimo 0-0 in casa del Picerno. Peccato, però, che a rovinare il weekend della compagine di Raciti non sia l’avversario in campo, ma quello in altro match, la Turris, che sbanca Avellino nel finale e si allontana, andando a +3 sul Messina a due giornate dal termine.

Se negli ultimi 180 minuti i peloritani non dovessero riuscire a recuperare i punti da chi sta sopra, per evitare i playout dovranno tenersi a +8 dalla penultima, in caso di quintultima posizione. Attualmente sono 7. Il regolamento infatti dice che se tra quintultima (attualmente il Messina) e penultima (attualmente la Viterbese) il distacco è superiore a 8 punti, lo spareggio tra queste due squadre non si disputa, con la quintultima salva direttamente e la penultima retrocessa. Da precisare che in serata si affrontano Monterosi Tuscia e Viterbese in uno scontro fratricida che potrebbe scombussolare ancora le sorti salvezza dei biancoscudati.

Tornando alla gara, a Picerno nessun gol e finale movimentato, con un rosso per parte (Setola e Curiale). Con questo risultato i siciliani staccano la Gelbison, andando a +1, a 37 punti. Di seguito il programma di giornata, con tutti i risultati, e la nuova classifica.

Risultati Serie C Girone C 36ª giornata

VENERDI’ 8 APRILE

ore 14:30

Crotone-Audace Cerignola 0-1

Latina-Gelbison 2-0

Taranto-Pescara 3-0

ore 17:30

Avellino-Turris 0-1

Foggia-Giugliano 3-0

Juve Stabia-Fidelis Andria 1-1

Picerno-Messina 0-0

Potenza-Monopoli 1-2

ore 20:30

Virtus Francavilla-Catanzaro

Viterbese-Monterosi Tuscia

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 90 Crotone 74 Pescara 59 Foggia 58 Picerno 56 Audace Cerignola 56 Monopoli 51 Latina 46 Potenza 45 Virtus Francavilla 45 Juve Stabia 45 Taranto 44 Avellino 43 Giugliano 43 Turris 40 Messina 37 Gelbison 36 Monterosi Tuscia 35 Viterbese 30 Fidelis Andria 30