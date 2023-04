Acireale, sabato l’inaugurazione del comitato elettorale di Francesco Fichera

StrettoWeb

Sabato 15 aprile alle 19:00, al civico numero 1 di piazza Indirizzo, nella parte finale di Corso Umberto, ad Acireale, sarà inaugurato il Comitato elettorale dell’avvocato Francesco Fichera, già assessore all’Ambiente, Urbanistica e Contenzioso della Città dei cento campanili e adesso candidato Sindaco per il Partito Democratico, con l’appoggio di Europa Verde e delle forze progressiste acesi.

Fichera presenterà la location scelta, in una zona centrale della città che deve farsi in qualche modo simbolo di rinascita perché mai realmente riuscita a trovare un riscatto rispetto alla prima parte e al cuore di Corso Umberto.

“Sarà un luogo aperto, aperto al dialogo e ai confronti, un punto di riferimento per definire il programma elettorale attualmente in discussione grazie all’apporto fondamentale dei gruppi che insieme stanno lavorando alle tematiche sulle quali fondare la nostra idea di cambiamento, di rinascita.

“Chi verrà troverà me e la squadra che sta intorno a me. Il supporto degli acesi, di chi riconosce nella nostra proposta l’unica realmente capace di far voltare pagina dopo un lungo periodo di regressione, sarà determinante per costruire l’alternativa alla riproposizione di schemi sempre uguali.

“Insieme faremo in modo che Acireale torni ad essere una città decorosa, un luogo di cultura, un territorio da vivere. Pronto ad accogliere le innovazioni per quelle importanti sfide, di respiro non solo e non più locale, che il futuro presenta alle città capaci di accettarle.

“Finalmente”.