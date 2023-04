Accolto in Calabria, racconta il vero Sud: Charles Winning presenta il romanzo “Acqua Pazza”

StrettoWeb

Prima presentazione assoluta, sabato pomeriggio al centro ACE di Pellaro, per “Acqua Pazza” (Crazy water, titolo in inglese) il romanzo bilingue di Charles Winning. Edito da “Il Cristallo”, il giallo racconta la storia di un giornalista di provincia scozzese, Hugh Macmillan che, giunto in Sicilia per un anno, fa amicizia con gli abitanti della cittadina che lo ospita fino a rimanere coinvolto nella scomparsa di uno dei suoi amici.

Un intreccio noir sullo sfondo di un Sud accogliente di cui l’autore esalta il cibo, il buon vino e l’accoglienza tutta meridionale. “Sono qui da diversi anni, per ragioni di lavoro e di famiglia – ha detto l’autore ai presenti – E mi era stato chiesto dall’Inghilterra di scrivere un testo di viaggio sull’Italia. Ma io ho preferito narrare una vicenda che parla dei luoghi che amo e in cui vivo, rappresentando parte di quell’umanità che mi ha accolto in Calabria. Alcuni dei protagonisti – continua – sono tratti da persone realmente viventi che stimolato la mia fantasia di scrittore”.

Winning, intervistato per l’occasione da Emanuela Martino, ha aggiunto che è già previsto un sequel, in fase di traduzione, e l’intera opera sarà costituita da una trilogia, con il terzo volume in via di definizione. L’autore è un artista eclettico, a 360 gradi, e nel mese di luglio pubblicherà anche un album musicale. Il pomeriggio si è arricchito della lettura di alcuni passi del romanzo a cura dell’attore e regista Americo Melchionda. Il romanzo, nel mese di maggio, avrà una vetrina di eccezione al Salone del Libro di Torino, dove sarà riproposto nello stand dedicato alla nostra regione.