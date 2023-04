“Accendi la tua luce”, Anci Calabria ricorda le vittime del sisma dell’Aquila

StrettoWeb

Anche Anci Calabria aderisce alla campagna promossa in occasione della commemorazione per i drammatici eventi che si verificarono a L’Aquila la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009. L’iniziativa “Accendi la tua luce”, promossa dal sindaco Pierluigi Biondi, è stata lanciata da Anci nazionale per ricordare le vittime e stringersi attorno alle famiglie colpite. “È stato chiesto a tutti i sindaci d’Italia di illuminare le finestre e i balconi, – ha dichiarato Marcello Manna – con le luci del cellulari o di una candela, e di indossare la fascia da primo cittadino, postando una foto sui maggiori canali social”.

“Crediamo che a distanza di quasi quindici anni dal sisma, bisogna stringersi in un abbraccio solidale alla comunità aquilana e chiedere che la ricostruzione della città avvenga in maniera più celere e senza più lungaggini burocratiche. Anche Rende ha accolto l’invito di Biondi – conclude il sindaco – e, in qualità di presidente Anci, ho chiesto ai colleghi sindaci di fare altrettanto in nome della fratellanza e della condivisione che anima i primi cittadini”.