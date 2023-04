Abbattuti gli alberi intorno a Piazza De Nava, nel silenzio più totale: dove sono gli ambientalisti?

StrettoWeb

Diversi alberi intorno a Piazza De Nava non ci sono più. Sono stati abbattuti. Sia quelli della via di sopra, sia quelli della discesa, come si può vedere dalle immagini a corredo. Probabilmente tutto ciò dipende dai lavori rientranti nel progetto della nuova piazza. Ciò che è certo, invece, è che nessuno ha mosso un dito, nessuno ha sbraitato, urlato. E il riferimento non è a chi si dice contrario al nuovo progetto, che già da tempo battaglia, ma a tutti coloro che si definiscono ambientalisti, amanti del verde e della natura.

L’abbattimento, infatti, è avvenuto nel silenzio più totale. Certo, non si tratta degli alberi secolari in Via Marina, ma pur sempre di verde pubblico. E fa strano, questo silenzio, proprio in un periodo storico in cui la parola “green” va quasi di moda; in un periodo storico in cui si parla tanto di sostenibilità, verde urbano, ambiente.

Dove sono tutte quelle associazioni ambientaliste ed ecologiste sempre presenti su questi temi? Perché non parlano adesso? Non lo sapevano, non sono state informate per tempo o più semplicemente non gli importa nulla? A pensar male potremmo ipotizzare che non ne abbiano il tempo, dal momento che lo stanno impiegando tutto a blaterare contro la costruzione del Ponte o contro a tutto ciò che può essere sviluppo, come ad esempio il termovalorizzatore. L’abbattimento di alberi in quella zona può essere motivo di scandalo, ma anche le montagne di rifiuti in città possono essere motivo di scandalo. Per tutto questo, però, silenzio…