A Taormina appuntamento con “La Donazione Moltiplica la Vita”, evento che si svolgerà domenica 16 aprile alle ore 17.30 nel salone del palazzo dei Duchi di Santo Stefano, in occasione della Giornata Nazionale per la Donazione di Organi indetta dal Ministero della Salute con decreto 24 gennaio 2023 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 48 del 25 febbraio 2023.

I Comuni di Taormina e Giardini Naxos, su proposta dell’Autorità Garante della persona con Disabilità del Comune di Taormina avv. Luca Stefano Gangemi e dell’Autorità Garante della persona con Disabilità del Comune di Giardini Naxos dott.ssa Agata Polonia (Cittadinanzattiva), hanno aderito alla Giornata Nazionale per la Donazione degli Organi e per l’occasione si è organizzato il convegno divulgativo e gratuito dal titolo “La Donazione moltiplica la vita”.

Il convegno, patrocinato dall’ASP di Messina, vedrà come relatori il prof. Mario Bolognari (Sindaco di Taormina), il dott. Giorgio Stracuzzi (Sindaco di Giardini Naxos), il dott. Giuseppe Bova (Coordinatore trapianti Asp5 Messina), la dott.ssa Giovanna Amato (Centro Trapianti Palermo) e il dott. Bernardo Alagna (Commissario Asp 5 Messina). Moderatore dell’incontro sarà il dott. Domenico Interdonato, giornalista pubblicista e scrittore. Interverrà al convegno l’on. Pino Galluzzo, componente della VI Commissione (Salute – Servizi Sociali e Sanitari) dell’Assemblea Regionale della Regione Siciliana. Inoltre al termine delle relazioni interverranno alcuni pazienti che racconteranno le loro esperienze e il personale medico che si occupa di espianto degli organi.

Per celebrare la Giornata Nazionale, inoltre, i Comuni di Giardini Naxos e Taormina, congiuntamente al Parco Archeologico Naxos Taormina, si sono impegnati ad illuminare di rosso i Palazzi di Città ed alcuni monumenti del territorio.