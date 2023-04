A ruba le uova di Pasqua della Reggina: store preso d’assalto

StrettoWeb

Erano esaurite da giorni le uova di pasqua della Reggina e dovevano arrivare oggi alle 17:00. Molti i reggini che si sono presentati puntuali, o addirittura in anticipo, allo store sul corso Garibaldi per aggiudicarsi l’uovo di cioccolato. Ma alle 17:05 delle leccornie pasquali ancora non c’era nemmeno l’ombra e si è creata una lunga coda.

Le uova di cioccolato fornite da Fragomeni in realtà non ci hanno messo molto ad arrivare: alle 17:15 quattro scatoloni sono stati scaricati nello store. Ma siamo pronti a scommettere che non basteranno a soddisfare la richiesta.

Nel frattempo, tra l’altro, mentre la fila per le uova aumentava, sono arrivati anche i tifosi che dovevano acquistare i biglietti per Reggina-Venezia, che si disputerà alle 15:00 del lunedì di Pasquetta. Per l’occasione è stata infatti prevista una promo speciale. Si tratta di un biglietto gratuito da dare ad un amico “per tutti coloro che hanno acquistato un abbonamento valido per la stagione 2022/23″. Ma oggi la fila per i biglietti era più breve e veloce di quella per le uova di Pasqua della Reggina.

Parecchi avventori, comunque, hanno deciso di non provarci nemmeno ad accaparrarsi le uova e vista la lunga fila hanno abbandonato l’idea. Speriamo non debbano restarci male troppi bambini. O troppo adulti tifosi sfegatati della Reggina!