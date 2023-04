A Milazzo il “Festival della pizza d’autore”

StrettoWeb

Da giovedì 13 a domenica 16 si svolgerà in marina Garibaldi il “Festival della pizza d’autore”. A promuoverlo sarà l’esperto del sindaco Midili, Peppe Abbriano insieme ad Enzo Piedimonte, pizzaiolo napoletano, ma che da parecchi anni ha scelto di trasferirsi in Sicilia e oggi è titolare di una rinomata pizzeria a Rodia. Saranno presenti come ospiti d’onore anche i pizzaioli Salvatore Lionello ed Errico Porzio. Saranno collocati degli stand in marina Garibaldi che diventerà una sorta di “village” per gli amanti della pizza che potranno degustare le tante proposte di uno dei simboli per eccellenza dell’italianità.