Serie A… chi interessa più? Milan, Napoli e Inter la snobbano | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A chi interessa più la Serie A? Di certo non alle big. Milan, Napoli e Inter, nel turno che inframezza gli impegni di Champions League, portano a casa 2 punti su 9 disponibili, frutto di due pareggi. Il discorso scudetto è già chiuso e fuori dai confini italiani in ballo ci sono due pass per la semifinale di Champions, evento tutt’altro che ordinario per il calcio italiano, è vero. Ma le milanesi sono tutt’altro che sicure di un piazzamento Champions per la prossima stagione. E continuando così sarà dura confermarlo.

Se, infatti, il Napoli aspetta la certezza matematica dello scudetto, pareggiando 0-0 contro il Verona in una sfida tutt’altro che entusiasmante, il Milan fa lo stesso contro il Bologna (1-1) cambiando 9/11 dei titolari (Saelemaekers e Maignan i superstiti). L’Inter fa addirittura peggio: contro il Monza già salvo e senza obiettivi, i nerazzurri perdono 1-0, puniti dall’ex primavera Caldirola continuando a dar seguito a una striscia negativa che vede Lautaro e compagni aver ottenuto 1 sola vittoria nelle ultime 7 gare e 1 solo punto nelle ultime 5.

Classifica Serie A

Napoli 75 Lazio 61 Roma 53 Milan 53 Inter 51 Atalanta 48 Juventus 44 Bologna 44 Fiorentina 41 Udinese 39 Torino 38 Monza 38 Sassuolo 37 Empoli 32 Salernitana 29 Lecce 27 Spezia 26 Verona 23 Cremonese 19 Sampdoria 15