25 Aprile, Berlusconi: “è la festa di tutti gli italiani che amano la libertà”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivato lo scorso 5 aprile per curare un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, però, in una nota ha voluto ricordare la Festa della Liberazione: “noi siamo un grande popolo, capace di rimanere unito di fronte alle emergenze e che, all’occorrenza è capace di superare ogni divisione e ogni contrasto per conseguire il bene dell’Italia e degli italiani”. “Questo è un patrimonio, un principio fondante della nostra convivenza civile. L’anniversario del 25 aprile è dunque l’occasione per riflettere sul passato, ma anche per ragionare sul presente e sull’avvenire di questo nostro meraviglioso Paese. E dunque: Viva il 25 aprile, la festa della libertà, della pace e della democrazia. La festa di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi”.