25 aprile, Nordio: “per me dovrebbe essere una Festa Europea. E vi spiego perché”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Se fosse per me il 25 aprile, o una data comunque lì vicina, dovrebbe diventare non solo una Festa Nazionale ma una Festa Europea, perché la Resistenza non fu un fenomeno esclusivamente italiano, al contrario”. Lo ha detto il Ministro della Giustizia Carlo Nordio a “Che tempo che fa”. su Rai3.

“Ne farei una Festa Europea perché la distruzione, la sconfitta del nazifascismo è un elemento che deve unificare le democrazie”, ha osservato. Il 25 aprile, ha concluso, “deve essere una Festa unificatrice e mi sentirei a disagio se qualcuno smentisse questa concezione”.