Zelensky invita Xi Jinping in Ucraina: “eravamo in contatto prima della guerra ma…”

“Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui. Ero in contatto con lui prima della guerra su vasta scala. Ma per tutto questo anno, più di un anno, non ci sono stati contatti“. È quanto dichiarato da Volodymyr Zelensky parlando di Xi Jinping, stando a quanto riportato dal sito Radio Svoboda. Il presidente ucraino ha invitato l’omologo cinese in Ucraina per riallacciare i dialoghi iniziati prima dell’invasione russa. La Cina è il principale partner della Russia (seppur non dal punto di vista militare), nonchè uno dei pochi Paesi che Putin potrebbe ascoltare in ottica di una possibile pace.

La risposta di Pechino non si è fatta attendere: “la Cina, sulla questione dell’Ucraina, è in comunicazione con tutte le parti, compresa l’Ucraina”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, in un briefing. ”Per quanto riguarda la questione specifica – ha aggiunto – non ho informazioni che potrei fornire“.

Parlando dello scenario che si prospetta sul campo, per Zelensky “una sconfitta a Bakhmut segnerebbe l’inizio di richieste di compromessi inaccettabili” da parte di Mosca perché se Putin “sente un po’ di sangue, sente che siamo deboli, preme, preme, preme“. Se Bakhmut cade, Putin “venderà questa vittoria all’Occidente, alla sua società, alla Cina, all’Iran“.