Xi Jinping in visita da Putin: “Cina e Russia assicureranno l’ordine mondiale”

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato stamane a Mosca. Oggi pomeriggio avrà un primo incontro faccia a faccia con Vladimir Putin. Domani sono in programma colloqui allargati alle due delegazioni. Come va sapere l’agenzia stampa Ria Novosti l’aereo atterrato all’aeroporto Vnukovo della capitale ha porta la delegazione cinese mentre il leader cinese Xi Jinping è giunto in Russia con un volo successivo.

“La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili”, ha dichiarato Xi Jinping appena giunto a Mosca. “Sono fiducioso che la visita sarà fruttuosa e darà nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Russia di partenariato globale e cooperazione strategica in una nuova era“, ha aggiunto il presidente cinese citato dalla Tass. La Russia e la Cina intendono lavorare insieme per promuovere il “multilateralismo” e la “governance globale in una direzione più giusta e razionale“, sulla base dei principi delle Nazioni Unite.

Lituania: “Xi ora visita un criminale di guerra, scenario nuovo”

“Visitare un criminale di guerra getta una luce diversa sulla situazione. Credo che Xi Jinping pensi che sia stato ingannato prima della guerra, con l’accordo firmato tra Russia e Cina, sia stato ingannato sulla guerra, e ora capisce di essere trascinato nella guerra senza molto spazio per lui, e questo non è una situazione ideale“. Lo ha detto Gabrielius Landsbergis, Ministro degli Affari Esteri della Lituania, arrivando a Bruxelles per il consiglio Esteri-Difesa.