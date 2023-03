“Viva la Calabria”: anche Noto sogna “una B con Catanzaro, Cosenza, Reggina e Crotone”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lo abbiamo scritto noi ieri. E’ un sogno, ma fino a un certo punto. Forse, mai come questa volta, può essere un obiettivo concreto. Cosa? Avere, il prossimo anno, quattro squadre calabresi in Serie B. Il Catanzaro ha già raggiunto Reggina e Cosenza, più vicino a una salvezza di quanto non lo fosse qualche settimana fa. E poi c’è il Crotone, che da secondo in classifica si può giocare le sue (grosse) chance di promozione attraverso i playoff.

Dello stesso avviso, e con gli stessi sogni, è proprio il Presidente del Catanzaro Floriano Noto. Nel corso di “Sold out”, talk show pubblico andato in scena al Teatro Comunale di Catanzaro, il massimo rappresentante dei giallorossi ha parlato di tantissimi argomenti, a qualche ora dall’ufficialità della promozione e in piena euforia per la grande festa in città. Tra questi anche il sogno, appunto, di avere quattro squadre calabresi in Serie B: “Sarebbe bello un trionfo della Calabria anche attraverso il calcio. Sarebbe bella una B con quattro calabresi, un trionfo per l’intera Regione”, ha detto.