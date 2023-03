La vittoria nel derby rilancia il Cosenza: previsti mille tifosi a Genova

StrettoWeb

La vittoria nel derby ha ridato un po’ di entusiasmo al Cosenza, che ha lasciato l’ultimo posto in classifica e ora guarda con un po’ più di fiducia al futuro. La salvezza non è impossibile, in virtù di una classifica molto corta. Restano sì i limiti di una squadra tecnicamente inferiore a quasi tutte le compagini, ma il cuore mostrato contro la Reggina ha evidenziato che è possibile sopperire così ad alcune lacune.

E l’entusiasmo, ora, non si vuole spegnere. Per sostenere la squadra, sia chiaro, in quanto la società è ormai stata quasi totalmente abbandonata. La contestazione degli ultras è ormai evidente: da un po’ di partite disertano lo stadio in casa. In trasferta, però, non fanno mai mancare il proprio supporto e così sarà anche lunedì sera, in occasione del posticipo in casa del Genoa. Nel settore ospiti di Marassi, infatti, sono previsti mille tifosi rossoblu al seguito della compagine di Viali.

Il “Ferraris” è un campo tutto sommato affascinante per una squadra come il Cosenza, che non ha mai calcato i palcoscenici della A. E poi si va in casa della seconda in classifica, in posticipo, con tutti gli occhi della B sulla gara. Con il sogno di fermare il Genoa, facendo indirettamente anche un favore a Reggina e non solo…