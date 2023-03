Vini Reggini: il carattere mediterraneo della viticoltura in riva allo Stretto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ figlia di una storia agricola che ha antiche radici e l’animo moderno che guarda al Mediterraneo, del quale assume potente influenza, la vitivinicoltura che insiste nell’areale reggino. Qui da secoli la vigna caratterizza i profili delle aree più rappresentative del Consorzio Terre di Reggio Calabria, merito di una grande varietà di vitigni autoctoni che mani sapienti di produttori hanno saputo affermare nel panorama produttivo regionale e nazionale. La vite coltivata tra le spettacolari terrazze a picco sul mare, nei punti più estremi dello stivale, tra le colline e le aree che degradano verso il litorale o protette dalle cime dell’Aspromonte, regalano profumi intensi che restituiscono l’identità dei luoghi e la cultura del vino, radicata da secoli tra generazioni di produttori, ai quali si affiancano le nuove leve dei vigneron, in un modello di sviluppo sostenibile e desideroso di farsi conoscere e valorizzare le sue caratteristiche.

Sarà Mattia Antonio Cianca, sommelier e wine consultant, ad approfondire le peculiarità pedoclimatiche, storiche, culturali e colturali delle diverse anime del vino di Reggio Calabria nel corso di una degustazione (ore 10:30 per operatori di settore e stampa specializzata) che aprirà la giornata dedicata ai vini e ai protagonisti della nuova realtà vitivinicola calabrese in programma il 6 marzo presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria. Originario di Roma, dopo una lunga esperienza da Sommelier in alcuni dei migliori ristoranti in Australia insieme a chef influenti come Ben Shewry e Heston Blumenthal, Cianca vive a Bordeaux dove ora ha sede la sua società di servizi legati al vino. La sua passione per il vino e il suo desiderio di continuare ad imparare lo hanno portato a ricevere diversi riconoscimenti e a rappresentare l’Italia al Concorso per il Miglior Sommelier del Mondo nel 2023.

“Vini Reggini” ideato dal Consorzio Terre di Reggio Calabria, presieduto da Vincenzo Vozzo, è l’evento organizzato a Palazzo Corrado Alvaro con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che permetterà di realizzare un focus sull’areale compreso da tra Palizzi, la Costa Viola, Bianco, Pellaro e la Locride in cui dominano il Mediterraneo e la sua potente influenza.

“Abbiamo pensato ad un evento – ha spiegato il presidente del consorzio, Vincenzo Vozzo – che si aprisse al territorio e rendesse sempre più riconoscibile il vino di Reggio Calabria innanzitutto agli operatori di settore e poi anche ai wine lovers e tra i consumatori. Dalla città metropolitana iniziamo un percorso di valorizzazione e approfondimento che vogliamo amplificare attraverso la stampa di settore e nuove tappe di conoscenza che metteremo in campo nel prossimo futuro, per ribadire i caratteri identitari della tradizione vitivinicola eroica che oggi fonde storia, qualità, modernità e tradizione“.

La giornata evento prevede anche un momento di confronto tra istituzioni pubbliche locali e regionali, università, camera di commercio ed enoteca regionale, con la volontà di sottolineare le potenzialità di sviluppo del vino per l’area metropolitana. Alle ore 16:30 presso Palazzo Corrado Alvaro si ritroveranno in uno spazio di confronto, moderati dalla giornalista enogastronomica Giovanna Pizzi, il sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, il presidente del consorzio Terre di Reggio Calabria, Vincenzo Vozzo, il presidente della Casa dei vini di Calabria – Enoteca Regionale, Gennaro Convertini, il direttore generale dell’assessorato all’agricoltura, Giacomo Giovinazzo, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, il rettore dell’UniRc Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, il consigliere delegato all’agricoltura della città metropolitana, Giuseppe Giordano, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, per mettere a fuoco le prospettive di sviluppo del Consorzio dei vini di Reggio Calabria su scala nazionale e internazionale, anche alla vigilia dell’importante appuntamento fieristico del Vinitaly.

La giornata, che vede la media partnership di Vinocalabrese.it, si concluderà con un aperitivo di saluto con i produttori del territorio aperto al pubblico.