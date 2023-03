Villa San Giovanni: caos nel Centro/Destra, i chiarimenti di Fratelli d’Italia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“In una precisazione di qualche giorno addietro, data alla stampa, anche il consigliere comunale Filippo Lucisano, si era visto costretto a concludere, tale sua precisazione, scrivendo “… se poi il gruppo dei miei colleghi pensa di dover andare da solo, ben venga …” . A questo punto, alla luce dell’ennesimo comunicato impropriamente dato alla stampa a nome del “centrodestra”, anche all’interno dei partiti risulta necessaria una precisazione per fare chiarezza su posizioni rese pubbliche in nome dei partiti del Centrodestra senza che ci fosse stata alcuna concertazione preventiva su quegli argomenti, né alcuna condivisione sulle azioni messe in atto e sui contenuti divulgati“. E’ quanto scrive in una nota per Fratelli d’Italia, il portavoce cittadino Arch. Filippo de Blasio di Palizzi.

“Inutile ricordare ai responsabili degli altri partiti del centrodestra che non si effettuano riunioni interpartitiche da ormai troppo tempo e che il gruppo eletto in minoranza al Consiglio comunale di Villa S. Giovanni appartiene esclusivamente a “Forza Italia” (sempre che Lucisano confermi la sua adesione, dopo l’incidente verificatosi). Pertanto non è risultato opportuno aver utilizzato la “copertura” di una coalizione, che purtroppo a Villa non sta operando in sinergia, per esporre delle posizioni che, stando così le cose, risultano solo di “una” parte (o di tre persone)”, rimarca la nota.

“Come Fratelli d’Italia abbiamo già avuto modo di chiarire che non condividiamo certi atteggiamenti e certe iniziative portate avanti senza dare alcuna comunicazione o addirittura in aperta contraddizione con posizioni conosciute del nostro partito. Tant’è che non abbiamo “condiviso” (e sottoscritto) alcuna delle iniziative portate avanti dal gruppo consiliare di minoranza nell’ultimo periodo. Non si possono giustificare queste derive né se dovessero essere frutto di decisioni prese dal parlamentare eletto cui si rapportano, né se provengono da ex sindaci a loro tempo eletti in compagini di centrodestra ma oggi non deputati a rappresentare i partiti”, evidenza la nota.

“I partiti ed i movimenti, che si riconoscono nell’area di centrodestra su Villa San Giovanni, se intendono esternare delle posizioni o dare delle comunicazioni in forma unitaria, devono attivare riunioni interpartitiche preventive e condividere consapevolmente quanto si dovesse decidere di attivare/divulgare solo così si legittima la sottoscrizione come “centrodestra”, conclude la nota.