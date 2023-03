Cambia la viabilità per la II edizione del “Trofeo Città di Messina”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Domenica 19 si svolgerà la II edizione del “Trofeo Città di Messina”, manifestazione sportiva nazionale “livello bronze” di 10 km, indetta dalla FIDAL e organizzata dalla Podistica Messina, con la collaborazione del Comune di Messina. L’evento, valido come terza prova del“28° Grand Prix Sicilia di Corsa 2023”, presente l’Assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, è stato illustrato stamani a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato l’Esperto comunale alle Politiche Sportive Francesco Giorgio, il Presidente della Podistica Messina Santi Giacobbe, con il vice Aldo Liparoti, e Nunzio Scolaro, Presidente Fidal Messina.

“L’Amministrazione comunale – ha dichiarato l’Assessore Finocchiaro – è sempre ben lieta di accogliere le istanze di Associazioni sportive per eventi di questa importanza che danno lustro al nome di Messina. Occasioni come queste consentono di trasmettere nuova linfa e vita alla città e allo stesso tempo rientrano in quel percorso di rigenerazione urbana finalizzato al riappropriarsi da parte della nostra comunità del proprio territorio e degli impianti sportivi”.

L’Esperto Giorgio ha sottolineato come “l’Associazionismo sportivo cittadino dimostra ancora una volta di essere vivo e partecipativo anche attraverso simili eventi, che consentono di esportare il nome di Messina e le sue bellezze culturali e storiche”.

La gara è aperta a tutte le categorie, a partire dagli Allievi. Gli atleti, circa 400 al via, saranno impegnati lungo un circuito cittadino interamente chiuso al traffico, certificato e omologato dai giudici FIDAL, da ripetere quattro volte, più un semianello iniziale, per un totale di 10 km. Il percorso si snoda sulla via Garibaldi, tra la via Tommaso Cannizzaro e il viale Boccetta, con partenza da via Garibaldi n. 114 e arrivo presso Piazza Unione Europea. Alle ore 8.30 è fissata la riunione di giuria e concorrenti, alle 10 lo “start”. L’anno scorso successi di Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi) e Nadiya Sukharyna (Torre Bianca).

Il Servizio Mobilità Urbana ha adottato provvedimenti viabili, in occasione dell’evento podistico. Domenica 19, dalle 7 alle 13, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nella carreggiata est (valle) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Cannizzaro e viale Boccetta, e nella carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Battisti. Istituiti inoltre, dalle 8.30 alle 13, i divieti di transito veicolare nelle due carreggiate della via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via Cannizzaro e nella carreggiata stradale ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e corso Cavour. Disposte le direzioni obbligatorie a sinistra in Largo San Giacomo per i veicoli provenienti dalla via Cesare Battisti per l’immissione in via Loggia dei Mercanti e diritto in via Cesare Battisti all’intersezione con via I Settembre; interdetta infine alla circolazione veicolare la corsia riservata della via I Settembre, nel tratto compreso tra il viale San Martino e la via Battisti.