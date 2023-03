“Vespa vola” col Ponte sullo Stretto: grande successo per Salvini e lo storico plastico

StrettoWeb

Oggi su Libero, nella rubrica Tele…raccomando di pagina 29, Klaus Davi diffonde i numeri della puntata di Cinque minuti, programma di Bruno Vespa, andato in onda mercoledì 22 marzo, dopo il Tg1. “Vespa vola col Ponte“, titola Davi.

“Matteo Salvini ospite di Bruno Vespa introduce al grande pubblico, con un plastico in pieno stile Porta a Porta, il tema del Ponte sullo Stretto – scrive il giornalista che vive in Calabria da anni -. Secondo Omni-comMediaGroup la puntata, che ha raggiunto il 21.2% di share con quasi 4.3 milioni di spettatori, registra un forte coinvolgimento nelle regioni del Sud, in particolare Sicilia (24.3%), Basilicata (26.4%), Campania (24.2%), Puglia (22.2%) e Sardegna (24.4%), più scettica invece la Calabria (17.4%). Tiepido il Nord, con Lombardia al 17.4%, Piemonte al 17.8%, alte invece Emilia (21.1%) e Veneto (21.1%)”.

Ma non solo. Per la puntata che ha visto il vicepremier portare nuovamente in televisione, a distanza di oltre vent’anni, lo storico plastico del ponte, Davi entra anche nello specifico fornendo un identikit del pubblico. “Notevole il dato dei giovani 20/24 anni con un ottimo 17%. Centrato il laureati che arriva al 21.8%, mentre nel city size prevalgono i grandi centri over 250.000 abitanti con il 25.8% e i comuni fino a 10.000 col 20.9%. Buon risultato che denota interesse e attesa per un progetto in cui Salvini ci mette la faccia. Ora vedremo i fatti”, conclude Klaus Davi.

Un successo per la puntata, durante la quale Salvini ha parlato del Ponte sullo Stretto per una manciata di minuti, spiegando quali saranno i prossimi passi che il governo compirà verso l’agognata costruzione dell’infrastruttura. Opera attesissima da migliaia e migliaia di italiani, come dimostra lo share della puntata del programma di Vespa.