USA, Trump: “martedì mi arresteranno, riprendiamoci il Paese”

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sui social la sua previsione: sarà arrestato martedì. La convinzione del tycoon deriverebbe dalle ”fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan”. Una previsione a seguito della quale, sul social Truth che ha creato come alternativa a Twitter, Trump lancia un appello: ”manifestiamo, riprendiamoci il Paese”. Il caso a cui fa riferimento l’ex presidente USA è quello relativo al presunto pagamento di 130mila dollari all’ex pornostar Stormy Daniels. Secondo gli inquirenti Trump ha voluto così comprarne il silenzio sulla loro passata relazione.

Donald Trump ha dunque fatto appello ai suoi sostenitori affinché protestino. Con il post su Truth Social scritto in lettere maiuscole, Trump ha dichiarato: “la nostra nazione è ora Terzo mondo e sta morendo. Il sogno americano è morto!“. Ieri la Nbc ha reso noto che le forze dell’ordine si stanno preparando alla possibilità che Trump venga incriminato già la prossima settimana. A condannarlo sarà il gran giurì di Manhattan che sta indagando sul presunto pagamento alla pornostar.

Trump ha continuato la sua invettiva dichiarando che “patrioti americani vengono arrestati e tenuti in gabbia come animali, mentre criminali e delinquenti di sinistra sono autorizzati a vagare per le strade“. Parlando poi delle accuse del procuratore distrettuale di Manhattan, Trump ha annunciato che “l’ex presidente degli Stati uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana” “senza che nessun reato possa essere dimostrato”. Un reato che sarebbe basato su una storia vecchia e completamente sbagliata“. “Milioni stanno arrivando dai nostri confini aperti, molti dalle prigioni e dalle istituti di salute mentale, crimini e inflazione stanno distruggendo il nostro stile di vita“, ha aggiunto.

Intanto l’avvocato dell’ex presidente, Joe Tacopina, ha dichiarato che Trump si consegnerà alle autorità senza complicazioni se sarà incriminato.