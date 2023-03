Unical, Michele Conia ospite di Pedagogia dell’Antimafia

StrettoWeb

La rigenerazione urbana attraverso l’educazione inclusiva al centro del seminario di Pedagogia dell’Antimafia previsto per giovedì 9 marzo alle 14 nell’aula Solano (cubo 19/B, ponte carrabile) dell’Università della Calabria. Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi, incontrerà gli studenti e le studentesse del corso di laurea in Scienze dell’Educazione dell’Unical, per parlare della Comunità educante realizzata nel comune della Piana di Gioia Tauro: la Biblioteca dei Piccoli, il Parco Rodari e il Parco Peppino Impastato. L’iniziativa sarà introdotta da Giancarlo Costabile, responsabile del corso universitario di Pedagogia dell’Antimafia attivo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società. Studenti e studentesse di Scienze dell’Educazione si recheranno nel mese di maggio a Cinquefrondi per visitare i luoghi oggetto della discussione seminariale in aula e partecipare a un laboratorio di cittadinanza attiva organizzato in loco sulle tematiche dell’educazione al cambiamento e delle prassi di coscientizzazione nei territori.

Il progetto di Pedagogia dell’Antimafia, unica espressione nazionale su argomenti del genere all’interno della Pedagogia accademica e dei piani di studio dei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione del Paese, proporrà una convenzione quadro con il comune di Cinquefrondi per l’organizzazione di percorsi culturali e pedagogici di cittadinanza attiva funzionali alla costruzione di una nuova soggettività educante in grado di farsi compiutamente strumento di ri-territorializzazione dei nostri spazi urbani e sociali.