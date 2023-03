Trump scatenato: la sua promessa sul conflitto russo-ucraino e sulla Terza Guerra Mondiale

StrettoWeb

“Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato”. E’ determinato, Donald Trump. Lo si intuisce dal discorso di chiusura del Cpac, dove ha attaccato l’establishment del partito, i falsi repubblicani e i repubblicani dell’America dei Bush. “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista”, ha avvisato nel suo primo discorso importante dopo la ricandidatura alla Casa Bianca, denunciando i confini aperti e l’emergenza immigrati. “Se mi rimettete alla Casa Bianca, saremo una nazione libera. Il loro regno sarà finito. Ora non siamo più un paese libero. Non abbiamo una stampa libera. Non abbiamo niente di libero”, ha aggiunto.

E poi ha parlato della guerra e della Russia. Trump ha detto di essere “l’unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese. Sono l’unico candidato in grado di evitare la terza guerra mondiale. Avremo la Terza Guerra Mondiale se qualcosa non cambia in fretta. Sono l’unico candidato che può fare questa promessa: impedirò la Terza Guerra Mondiale“. E ha aggiunto: “prima di arrivare nello Studio Ovale, farò finire la disastrosa guerra tra Russia e Ucraina“.