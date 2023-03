“Trofeo Città di Messina”, Finocchiaro: “l’amministrazione sostiene le società sportive” | INTERVISTA

StrettoWeb

Si svolgerà domenica 19 marzo, con partenza alle 10 la seconda edizione della gara podistica “Trofeo città di Messina”, inserita nel circuito gare Fidal Bronze, organizzata dalla polisportiva podistica Messina società storica che, da tantissimi anni, consente a giovani e meno giovani di fare sport e, atletica in particolare. “Una manifestazione che dopo anni di richieste fatte alla federazione di atletica leggera- dice il Presidente Santi Giacobbe -è entrata nel circuito nazionale. Bronze perché è una categoria di livello nazionale che prevede una serie di requisiti voluti dalla fidal. A differenza però, di silver e gold, circuiti che prevedono delle prestazioni omologati con una soglia di limiti di tempo dei partecipanti, questa permette l’iscrizione di atleti che, anche se di ottimo livello. Quella di Messina è bronze perche è gara master under 35 atleti che hanno anche prestazioni importanti ma superiori a quelli silver e gold”. Lo scorso anno, la gara ha visto come vincitrice una atleta di livello europeo come la Ucraina Nadya Sukarina tesserata per un’altra società messinese Torre Bianca. L’Assessore allo sport Massimo Finocchiaro ha dichiarato che “l’amministrazione comunale è lieta di accogliere le istanze e le manifestazioni che mettono in risalto l’immagine della città. Grazie al percorso di rigenerazione urbana, avviata ormai da qualche anno dice Finocchiaro, i giovani si potranno riappropriare degli impianti sportivi ma anche e soprattutto, della città”.

“Salute e sport” è lo slogan utilizzato dall’esperto alle politiche sportive del comune di Messine, Francesco Giorgio il quale “ha dato merito all’amministrazione di essere presente in un mondo che, nella città riveste un ruolo importante, come lo sport; la città rivive, esportando le sue eccellenze e l’atletica è una di queste”. Nunzio Scolaro presidente provinciale Fidal ha affermato che “è fondamentale sostenere società sportive come la Podistica che è riuscita ad entrate in un circuito di tutto rispetto, vedendosi riconoscere una gara nazionale di atletica, omologata grazie alla presente di giudici federali”. Quello di domenica, ha affermato Scolaro, “è un circuito molto veloce per cui, c’è da attendersi risultati eccellenti”. Occorre scardinare luoghi comuni, prosegue Scolaro, “come quello che non essendoci l’aeroporto a Messina, molte iniziative importanti non possono tenersi. Pertanto, è dell’avviso che il percorso intrapreso dell’amministrazione comunale, di sostenere manifestazioni come il Trofeo Città di Messina, rappresenta un vincolo, di promozione turistica che esporta l’immagine della città che tutti desiderano”. Il pacchetto gara prevede , tra l’altro, anche prodotti biologi del territorio messinese proprio per dare visibilità a un settore importante e far conoscere alcune delle eccellenze peloritane.

