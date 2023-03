Travolta a piedi e trascinata per 20 metri: incidente a Palermo, uccisa una donna

StrettoWeb

Una tragedia si è consumata a Palermo. Una donna di 50 anni, Rosalia Osman, è stata infatti travolta e uccisa da un’auto mentre andava al supermercato. Il luogo dell’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di via Oreto, in direzione Catania, e la povera vittima è stata trascinata per circa 20 metri dopo l’impatto. Vano l’intervento del 118, mentre ora sono in corso le indagini della Polizia. Il conducente dell’auto è invece stato trasferito al Pronto Soccorso dopo alcune lievi ferite riportate.