Tragedia a Corigliano-Rossano: uomo trovato morto in casa, il volto era sfigurato

Una tragica morte nella solitudine, questo il destino dell’uomo di 66 anni che ieri sera intorno alle 19, a Corigliano-Rossano, è stato trovato morto nella sua abitazione. Il particolare che più inquieta è che la vittima sia stata ritrovata con il volto sfigurato: dapprima si era pensato infatti ad una morte naturale, ma le ferite sul viso fanno sospettare che l’uomo sia stato aggredito dal cane con cui viveva. La tragedia si è consumata in contrada Gabelluccia, nella località di Corigliano Calabro, dove i vicini avrebbero avvertito che qualcosa non andava, decidendo così di chiamare i soccorsi.

Ma i soccorritori, una volta entrati nella sua abitazione, avevano già capito che non c’era più nulla da fare: il pover’uomo che, pare, soffrisse anche di problemi psichiatrici, è stato trovato già morto e con parti della faccia staccate. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri del reparto locale ed il medico legale per chiarire le dinamiche della vicenda e per gli accertamenti del caso.